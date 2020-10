Tvungen mekling i vekterstreiken førte ikke fram – streiken fortsetter

Etter fire ukers streik møttes partene i vekterstreiken til tvungen mekling torsdag, men meklingen førte ikke fram.

Den historisk lange vekterstreiken fortsetter etter at den tvungne meklingen torsdag ikke førte fram.

Det melder NHO Service og Handel til NTB i 21-tiden, etter elleve timers tvungen mekling hos Riksmekleren.

– Vi beklager sterkt belastningen denne arbeidskonflikten har for dem som er avhengig av vektertjenester, både i det offentlige rom og privat, sier direktør i NHO Service og Handel, Anne Cecilie Kaltenborn.

– NHO hevder de har kommet med et godt tilbud. Parat mener tilbudet er dårligere enn det vi gikk til streik på. Derfor hadde vi ikke annet valg enn å fortsette streiken, sier forhandlingsleder i Parat, Lars Petter Larsen.

– Avstanden mellom partene er fremdeles for stor, og vi så derfor ingen annen mulighet enn å fortsette streiken for vekternes moderate og rettmessige krav, sier forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund Anita Johansen.

Rammer teststasjon

Streiken har nå pågått en måned, og Riksmekleren hadde fredag innkalt til lovpålagt mekling mellom partene NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmandsforbund og Parat.

Etter en opptrapping onsdag var 2.169 vektere tatt ut i streik. Streiken har så langt blant annet ført til at Oslo bussterminal stenger klokka 20 på kvelden, og at Trondheim kommune har vanskeligheter med å holde en koronateststasjon åpen.

– Vi har kommet arbeidstakersiden i møte på deres hovedkrav, og tilbudt gode lønnstillegg, tilsvarende det andre grupper har sagt ja til, sier Kaltenborn i NHO.

Mange permitterte

– Sikkerhetsbransjen ble tidlig truffet av koronakrisen, og de er fortsatt blant de hardest rammede bransjene nå i høst, med rundt 1.000 ansatte permittert. Med dette som bakteppe er det veldig trist at konflikten nå fortsetter. Arbeidstakersiden kan ikke ignorere den situasjonen samfunnet og sikkerhetsbransjen står i, sier hun.

– Streiken handler i første rekke om at vekterne ikke skal bli hengende etter i lønnsutviklingen. Etter streiken i 2010 ble vi enige med arbeidsgiverne om at lønnsnivået i bransjen skal bedres og nærme seg nivået i industrien. Etter 2016 har det gått motsatt vei, og vektere har nå mindre å rutte med. Vi forventer at arbeidsgiverne står ved avtalen om bedre lønn, sier Anita Johansen i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Vekternes krav går også på kompensasjon for ubekvem arbeidstid, samt tekstmessige krav som at turnusordninger for lærlinger må drøftes med de tillitsvalgte i bedriftene, opplyser Johansen.

– Der er uforståelig for oss at arbeidsgiverne motarbeider krav som er helt i tråd med hva en forventer av serøse arbeidsgivere som tar trepartssamarbeidet på alvor, avslutter Johansen.

