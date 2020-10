Nå er de nye passene her

Du trenger likevel ikke søke om nytt pass før ditt gamle løper ut.

Eksempel på hvordan det ser ut på innsiden av det nye passet i UV-lys. Vis mer byoutline Catharina Caprino/Hest Agentur

Publisert: Oppdatert: 19. oktober 2020 12:02 , Publisert: 19. oktober 2020 11:25

Det nye passet skal være vanskeligere å forfalske, på grunn av flere sikkerhetselementer bygget inn i passet.

– Dette er et viktig kriminalitetsforebyggende tiltak. Det bidrar til å forebygge ID-misbruk og alvorlig kriminalitet som arbeidslivskriminalitet, menneskehandel og terror, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad, ifølge en pressemelding.

De nye passene har kongerikets navn både på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk. Vis mer byoutline Politiet

For å skaffe deg nytt pass kan du nå bestille time på politiet.no eller søke om pass hos en av pass- og ID-kontorene i Norge. Ifølge politiet er det etablert 79 slike pass og ID-kontor.

– Passet du har i dag er gyldig til utløpsdato, og er fortsatt et godt og sikkert reisedokument. Du trenger ikke å søke om nytt pass før det gamle utløper, sier Skulstad.

Nytt pass koster i dag 570 kroner for voksne og 342 kroner for barn under 16 år. Pass er gyldig i ti år fra utstedelsesdato.

Justisminister Monica Mæland var blant de første til å skaffe seg det nye passet.

Hun hadde bestilt time hos passkontoret i Ski mandag.

– Politiet har styrket ID-kontrollen som gjøres under søknadsbehandlingen, og passet er enda vanskeligere å forfalske, sier Mæland til NTB.

Justisminister Monica Mæland med nytt pass. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen

Mye sikkerhet i pass

I fjor ble minst 12 norske pass misbrukt i Norge, ifølge Nasjonalt ID-senter.

Politiet har sammen med nytt passdesign rullet ut en rekke tiltak for å styrke sikkerheten ved utdeling av nye pass. Tiltakene inkluderer nye biometrikiosker og automatisk sammenligning av biometrisk data.

Biometriske kjennetegn er deler av kroppen din som er unike og nokså permanente.

Du må, blant annet, avgi fingeravtrykk når du nå søker om nytt pass. Fingeravtrykket ditt lagres i en chip i passet og kan avleses av andre senere.

Passidene er preget av norske landskap i panorama, noen av de med nordlys som kommer fram under UV-lys. Neue Design Studio har designet passene.

Nasjonalt ID-kort kommer etter planen i november.

