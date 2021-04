Nordmenn med 50 millioner i kryptoverdier har unndratt skatt

Skatteetaten har funnet ut at opptil 70.000 personer eier kryptovaluta, men anslår at det reelle tallet er langt høyere.

Det siste halvåret har etatens etterkontroller avdekket over 50 millioner kroner som er unndratt beskatning, ifølge en pressemelding onsdag.

– Vi har allerede identifisert mange titusener av personer som ikke har rapportert sine virtuelle formue og inntekter til beskatning, sier seniorrådgiver Marius Johansen i Skatteetaten.

Skattesatsen på inntekt fra gevinst er 22 prosent. I den nye skattemeldingen for 2020 er det et eget opplysningsfelt hvor kryptovaluta skal fylles ut.

Korrigerer skatt selv

Over tusen personer har endret tidligere års skattemeldinger på eget initiativ, står det i pressemeldingen. I tillegg har det vært en økning i antall konkrete tips til Skatteetaten om mulige uoppgitte verdier.

– Generelt ser vi en sammenheng mellom kursutviklingen og hvor mange som investerer og for hvor mange penger totalt. Aktiviteten for handel har steget mye det siste året, og vi ser at det investeres mye i nye produkter. Vi både veileder og kontrollerer, for å få flest mulig til å etterleve reglene, sier Johansen.

I skattemeldingen for 2019 hadde under 5.000 rapportert det de eier eller har tjent på kryptovaluta (se faktaboks nederst).

– Kryptovaluta er ikke forhåndsutfylt på skattemeldingen. Du må selv ta ansvar for å føre opp beholdning som formue, gevinst som inntekt eller eventuelt tap til fradrag, og levere skattemeldingen med dine endringer, sier seniorrådgiveren.

Unge menn dominerer

Skatteetatens analyser viser at unge menn er godt representert blant de som eier kryptovaluta. Ni av ti av de identifiserte er menn, og en tredjedel er 29 år eller yngre.

I flere kontrollsaker som Skatteetaten har fulgt opp i etterkant, har foreldre involvert seg for å hjelpe deres voksne barn med å ordne opp i skatten.

– Dette kan ha vært nysgjerrige, datakyndige personer som var tidlige ute med å kjøpe virtuelle valutaer som deretter har steget formidabelt i kurs, forteller Johansen.

Har ikke tenkt på skatten

Skatteetaten har en egen ekspertgruppe som arbeider målrettet med kryptovaluta.

De undersøker hvorfor mange tidligere ikke har rapportert på skattemeldingen, slik de er forpliktet til å gjøre.

– Vi tror mye av gapet skyldes nettopp at en del kryptoeiere feilaktig antar at kryptovaluta er forhåndsutfylt i skattemeldingen, og ikke har tenkt over at det er de selv som må føre opp dette, sier Johansen.

– Vår erfaring er at de fleste ønsker å følge alle lover og regler, og vi ønsker å hjelpe de som investerer i krypto til å gjøre det riktig.

«Vi følger nøye med»

Etaten tror flere har antatt at det er anonymt å eie, kjøpe og selge kryptovaluta – og at de kan slippe unna skatt om de ikke melder det inn til beskatning.

– Du er pliktig å oppgi dette i skattemeldingen, og du risikerer tilleggsskatt om du skjuler informasjon fra Skatteetaten. Vi følger nøye med, og store deler av handlingen med kryptovaluta er mer synlig enn mange nok tror, understreker Johansen.

Dette vet vi om norske kryptoinvestorer Her er fakta om personer med kryptovaluta som er identifisert av Skatteetaten, basert på informasjon om inntektsåret 2019: Beløp i skattemeldingen: 4.700 personer meldte inn formue, inntekt eller tap fra kryptovaluta på skattemeldingen for 2019. Totalt var det 166 millioner kroner i inntekter og 1,6 milliarder kroner i formue.

Antall: Skatteetaten anslår at mellom 190.000 og 235.000 personer i Norge eide krypto ved utgangen av 2019. Anslagene for 2020 er ikke klare. Hittil er nesten 70.000 identifisert.

Geografi: Nesten halvparten av personene som Skatteetaten har identifisert eier kryptovaluta bor i de ti største kommunene i Norge. Det er konsentrasjoner rundt de største byene, som også har mange studenter.

I følgende byer bor flest kryptoeiere:

Oslo 14.344

Bergen 4.244

Trondheim 3.049

Stavanger 2.289

Kristiansand 1.282

Drammen 1.252



Kjønn: Skatteetaten har identifisert i underkant av 60.000 menn og rundt 6.000 kvinner som innehar formue eller inntekter fra kryptovaluta. Det vil si at mer enn 90 prosent av kryptoeierne er menn.



Alder: Mange som miner, eier og trader kryptovaluta er unge. Nesten en tredjedel er 29 år eller yngre, litt over en tredjedel er mellom 30 og 39 år, og bare én av tre er over 40 år. Kilde: Skatteetaten, april 2021 Vis mer vg-expand-down

