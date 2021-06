Olsen skal øke renten etter gjeldsgalopp: – Biter mer enn før

Nordmenns høye gjeld gjør at rentehopp «biter mer», ifølge sentralbanksjefen. Han mener likevel at husholdningene tåler en boliglånsrente som kan øke til tre prosent i løpet av de neste årene.

VARSLER HØYERE RENTE: Sentralbanksjef Øystein Olsen. Vis mer byoutline Torstein Bøe

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Sentralbanksjef Øystein Olsen la torsdag frem Norges Banks plan om å sette opp styringsrenten gradvis fra høsten.

Beskjeden om at sentralbankens rente skal opp innebærer også et varsel om nordmenns lån snart vil bli dyrere etter en periode med rekordlave renter.

Norges Bank satt i mai i fjor ned styringsrenten til null prosent i møtet med pandemisjokket i norsk økonomi.

Samtidig har mange nordmenn en høyere gjeldsbelastning enn tidligere etter at boligprisene har steget mye de siste årene.

Rentehopp «biter mer»

Fremover vil det høye gjeldsnivået og stigende renter gjøre at rentebetalinger og avdrag spiser mer av inntektene, påpeker Norges Bank i sin pengepolitiske rapport.

– Det er helt riktig at når gjelden i husholdningene er mye høyere så biter en renteøkning mer enn før, sier Olsen til E24.

– I sum er vi ganske trygge på at husholdningene tåler dette. Når husholdninger skal ta lån bør de være forberedt på at renten kommer opp, sier han.

Ifølge sentralbankens tall utgjorde nordmenns samlede gjeld 232 prosent av disponibel inntekt i mars, et rekordhøyt nivå. Utviklingen har likevel flatet ut de siste årene.

– Gjeldsbelastningen i husholdningssektoren er noe vi tar hensyn til når vi setter renten, som påvirker de anslagene vi gjør, sier Olsen.

I Norges Banks prognose stiger den gjennomsnittlige boliglånsrenten fra 1,84 prosent ved utgangen av april til 2,6 prosent neste høst og videre til 3,0 prosent i 2024.

Det vil også bidro til å dempe utviklingen i boligprisene, sammen med blant annet økt boligbygging, venter sentralbanken.

– Det blir litt høyere renteutgifter, men rentene kommer ikke opp på et høyt nivå i hele den perioden. Vi nærmer oss kanskje noe som kan beskrives som et normalt rentenivå når alt er normalt i økonomien, sier Olsen.

Øystein Olsen og Norges Bank skiller seg ut blant de vestlige sentralbankene. Hans kolleger i Europa og USA har nemlig lovet å holde renten uendret i lang tid.

– Nå ser vi klare tegn til, og klarere tegn enn forrige gang, til at økonomien normaliseres, allerede i løpet av dette året, sier sentralbanksjefen.

– Da holder vi fast ved det vi mener er helt nødvendig og riktig, nemlig å starte en gradvis heving fra dagens lave nivå, sier Olsen om renteplanene.

Økonomien ble rammet av et historisk stort fall i coronaåret 2020. Men i takt med gjenåpningen av samfunnet har arbeidsledigheten og antall permitterte falt.

Tall fra Nav viser at andelen helt ledige er på 3,0 prosent, ned fra 4,5 prosent i starten av mars. På det høyeste i fjor var ledigheten over ti prosent.

Norges Bank venter at ledigheten vil falle videre til 2,3 prosent neste år.

Kan bli fire renteøkninger det neste året

Planen om økt rente er også begrunnet med at det går bedre i internasjonal økonomi, smitteutviklingen, vaksineutsikter og høyere oljepris, påpeker Olsen.

– Alt dette er viktige drivkrefter som trekker rentebanen opp, sier han.

Oljeprisen har fortsatt oppgangen denne våren etter at oljekartellet Opec har holdt produksjon ute av markedet. Det siste året er oljeprisen opp over 80 prosent til 74 dollar per fat.

Rentebanen er Norges Banks prognose for renteutviklingen de neste årene.

I den nye prognosen blir styringsrenten satt opp i september. Det kan bli den første av i alt fire rentehevinger det neste året.

I 2024 er styringsrenten tilbake på 1,50 prosent, tror Norges Bank. Det er det samme nivået som før coronapandemien.