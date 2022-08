Hagemøbelselskap konkurs - skylder blant annet på Ever Given

En hagemøbelbutikk i Sarpsborg fikk sommervarene fast i Suezkanalen. Nå er butikken konkurs. – Suezkanalen fikk vi ikke rodd oss ut av, sier tidligere eier.

Hagemøblene som skulle selges sommeren 2021 satt fast da Ever Given la seg på tvers i Suezkanalen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Pandemiåret 2021 lå an til å bli et bra år for hagemøbelbutikken til Jan Tage Baller. Nordmenn måtte utsette sydentyren enda ett år og mange planla å oppgradere hagen.

Så satt «MS Ever Given» seg fast i Suezkanalen.

– Vi hadde maks uflaks, sier Baller, til E24.

Siden 2011 har han vært daglig leder og eier av den nå konkursbegjærte møbelbutikken Lafayette Design som holdt til i Sarpsborg.

23. mars 2021 satt et av verdens største containerskip «MS Ever Given» seg fast i Suezkanalen, som forenkler skipstrafikken mellom Europa og Asia. Skipet sto på tvers i kanalen i seks døgn og blokkerte for flere hundre containerskip.

Lafayette Design, som produserte sine egne hagemøbler i Kina, hadde fire containere om bord i «Ever Given». Disse var lastet med ferdigproduserte pergolaer, på vei til Sarpsborg, for å selges gjennom sommeren. Noen av dem var allerede kjøpt på nett.

Men selv om Ever Given til slutt kom seg løs, skulle det ta ytterligere 100 dager før Baller fikk varene sine.

– Vi har kort sesong i hagemøbelbransjen. Når varene kommer inn på høsten sier kundene «tusen takk men neitakk – vi vil heller ha pengene tilbake», forteller han.

Fredrikstad Blad omtalte saken først.

Sendte containere med tog

«Ever Givens» bråstopp førte til store forsinkelser i den internasjonale handelen. Ingen containerskip kom seg gjennom kanalen i perioden, noe som skapte store økonomiske ringvirkninger.

For Baller skapte det ytterligere problemer. tillegg til containerne på Ever Given, hadde selskapet varer på vei i motsatt retning. Stoffer fra USA som de skulle lage solsenger av i Kina.

Disse satt også fast.

I et forsøk på å få noen varer levert fra Kina, sendte han fem containere med tog. Men en rekke uheldige sammentreff, som oversvømmelser i Russland, gjorde at heller ikke disse varene kom før sommeren var over.

– Vi måtte selge varene til rabatterte priser langt ut i sesongen, sier Baller.

Vil fortsette å lage hagemøbler

Heldigvis driver Baller flere andre bedrifter, og han vil fortsette å designe og produsere hagemøbler.

Han tar konkursen med godt mot da det kun er butikken i Sarpsborg som nå er overlatt til bostyrer.

Produsentleddet, Lafayette Garden, beholder han.

– Vi skal fortsette å lage møbler, men selge dem gjennom andre butikker. Vi har klart å ro oss gjennom det meste – men Suezkanalen fikk vi ikke rodd oss ut av.

Han forteller at det kun er han og familien som har krav i konkursboet.

I tillegg er det femten kunder som ikke har fått varene sine, enn så lenge.

– Vi forsøker å importere de varene slik at kundene får dem.