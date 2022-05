Kommunal storstreik avverget – uenighet blant lærerne

Etter mange timers overtid kom partene i lønnsforhandlingene for kommunal sektor til enighet, men lærerne varsler streik om to uker.

Tonje Leborg fra Akademikerne kommune, Steffen Handal fra Unio, Mette Nord fra Fagforbundet, Lizzie Ruud Thorkildsen fra YS kommune og Tor Arne Gangsø har forhandlet seg fram til en løsning i årets lønnsforhandlinger i kommunesektoren.

13 timer på overtid er resultatet av meglingen i kommunesektoren at KS og de fire forhandlingssammenslutningene har anbefalt forslaget fra Riksmekleren med en ramme på 3,84 prosent, ifølge en pressemelding.

– KS strakk seg så langt det er forsvarlig, og er glad for at LO, Unio, YS og Akademikerne anbefaler Riksmeklerens forslag til løsning. Resultatet bidrar til at kommunene fortsatt kan tilby gode tjenester, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Han betegner meglingen som «ekstremt krevende».

LO kommune, Unio kommune, YS kommune, Akademikerne og KS er enige om rammen på 3,84 prosent. Det vil gi alle ansatte et sentralt tillegg på mellom 12.000 og 16.800 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet.

Rammen er høyere enn i det såkalte frontfaget, der LO og NHO ble enige om 2,7 prosent.

Barnehager, skoler og tjenester over hele landet hadde blitt rammet hvis det ble kommunestreik.

Fakta om kommuneoppgjøret * LO kommune, Unio kommune, YS kommune, Akademikerne og KS er enige om en avtale med en ramme på 3,84 prosent i kommuneoppgjøret. * Det vil gi alle ansatte et sentralt tillegg på mellom 12.000 og 16.800 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet. Avtalen omfatter blant annet: * Økt godtgjøring for turnusarbeid helg, kveld og natt. Dette gjennomføres fra 1. januar 2023. * Ekstra kronetillegg på mellom 4.500 og 7.000 kroner til utvalgte stillingsgrupper med lang ansiennitet, hovedsakelig lærere. Dette gjennomføres fra 1. januar 2023. * Høyere startlønn for nyutdannede arbeidstagere med fag- eller høyskoleutdanning. All arbeidserfaring vil inngå i ansienniteten. Derfor fjernes de to laveste trinnene, og startlønnen blir det som i dag tilsvarer fire års ansiennitet. Dette kan samlede tillegg opp til 36.000 kroner. Dette er viktig for kommunenes rekruttering av attraktiv arbeidskraft. * Nyutdannede lærere og andre med fem års utdanning får med denne avtalen en startlønn på minst 563.800 kroner. * Nyutdannede sykepleiere og andre med tre års utdanning får med denne avtalen en startlønn på minst 459.100 kroner. * Tydeligere formuleringer om at ansatte skal få lønnsmessig uttelling for relevant etter- og videreutdanning. * Norsk Lektorlag og Utdanningsforbundet er ikke fornøyde og varsler at de vil stemme imot løsningen. Kilde: NTB, KS, Norsk Lektorlag, Utdanningsforbundet Vis mer

Lærerne sier nei

– Med denne avtalen sikrer Akademikerne et økonomisk resultat over frontfagets ramme, og vi fortsetter å jobbe for et bedre lønnssystem for lektorene, sier Tonje Leborg, forhandlingsleder for Akademikerne kommune.

Selv om flertallet har anbefalt forhandlingsløsningen, er det flere underorganisasjoner som ikke anbefaler avtalen.

Norsk Lektorlag har sagt nei og sender forslaget til behandling i sentralstyret. Dermed er det likevel risiko for streik blant lærerne etter hvert.

– Forslaget fra mekleren gir ikke tilstrekkelig reallønnsvekst, og etterslepet vil være stort, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag i en pressemelding.

Steffen Handal i Unio varsler streik.

– Lønnstapere

Også Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, er misfornøyd.

– KS gjorde oss til lønnstapere i fjor. Nå gjør de det igjen, sier han.

Utdanningsforbundet stemte blankt, fordi et nei hadde medført at alle medlemsorganisasjonene i Unio måtte gå ut i streik nå, opplyser Handal. Men han tilføyer at forbundets sentralstyre med stor sannsynlighet ikke vil akseptere resultatet.

– Vi kommer ikke til å akseptere dette. Fordelingen til lærerne er for svak. Vi har hatt en svak lønnsutvikling sammenlignet med resten av befolkningen. Det opplegget som KS står for her er helt uakseptabelt, sier han til E24.

– KS har valgt en lærerstreik som sannsynligvis begynner om 14 dager i Bergen. Vi vil vurdere strategien videre etter det, sier Handal.