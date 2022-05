Seks nye personer er tiltalt for hvitvasking av coronamidler i Oslo

De tiltalte skal ha fått utbetalt til sammen rundt 10 millioner kroner av Nav, etter å ha meldt inn fiktive arbeidstagere.

Oslo politidistrikt har tiltalt seks nye personer for hvitvasking av bedrageriutbyttet fra Navs lønnskompensasjonsordning i forbindelse med coronapandemien, skriver politiet i en pressemelding.

Oslo tingrett dømte i desember en av bakmennene til fem og et halv år i fengsel for grov utnyttelse av stønadsordningen.

300 stjålne identiteter

Mannen sørget for at over 300 stjålne identiteter ble registrert som arbeidstakere i 11 selskaper.

De fiktive arbeidstakerne ble deretter meldt inn med høy inntekt for å danne grunnlag for maksimal lønnskompensasjon, skriver politiet i meldingen.

På grunnlag av de uriktige opplysningene i søknadene utbetalte Nav til sammen ca. 10 millioner kroner.

Mannen ble også dømt for forsøk på ca. 7 millioner kroner som ble stanset da Nav fattet mistanke.

Fulgte pengesporet

Årsaken til at politiet nå har tatt ut tiltale mot ytterligere seks personer, er at kort tid etter at Nav utbetalte pengene, så ble de overført videre til et nettverk av hvitvaskere.

Ved å følge pengesporet har politiet avdekket og etterforsket disse seks for grov hvitvasking av bedrageriutbyttet.

Politiet har sett at pengene oftest har blitt tatt ut i kontanter.

Beløpene de ytterligere seks personene som nå er tiltalt for, varierer fra 150.000 kroner til 1.350.000 millioner kroner.

Rettsakene mot de seks er berammet i Oslo tingrett fram mot sommeren.

Dømt i mars

En annen av hvitvaskerne i nettverket, en 37 år gammel mann fra Sandefjord, ble i mars dømt til 1 år og 5 måneders fengsel for hvitvasking av 1,3 ,millioner kroner av utbyttet.

Mannen erkjente ikke straffskyld, og hevdet at han ikke var klar over at pengene som ble overført til hans kontoer stammet fra kriminelle handlinger. Det var ikke en forklaring Vestfold tingrett fant troverdig.

Fem av de 14 månedene i dommen gjøres betinget. I tillegg til fengselsdommen dømmes mannen til inndraging av 85.000 kroner.