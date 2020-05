Senker terskelen for lån fra Statens obligasjonsfond

Regjeringen senker terskelen for å gi lån fra Statens obligasjonsfond etter at Hurtigruten fikk «døra i trynet».– Det kan hjelpe flere levedyktige selskaper, sier finansministeren.

Finansminister Jan Tore Sanner (H). Vis mer Terje Pedersen

Publisert: Oppdatert: 8. mai 2020 10:53 , Publisert: 8. mai 2020 10:33

Regjeringen endrer mandatet for Statens obligasjonsfond, slik at låneordningen skal kunne omfatte selskaper som sliter enda mer.

Det opplyser Finansdepartementet en melding fredag.

Kravet for å kunne få lån fra fondet i dag er en kredittvurdering på minst B-, men regjeringen senker terskelen til CCC+. Hurtigruten klaget nylig over at selskapet fikk «døra i trynet» da de forsøkte å få lån fra obligasjonsfondet.

– Regjeringen har varslet at vi ville vurdere justeringer i tiltakene for næringslivet slik at de skal være godt tilpasset situasjonen og næringslivets behov, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Finansdepartementet har besluttet å endre mandatet for forvaltningen av Statens obligasjonsfond, slik at det kan hjelpe flere levedyktige selskaper som er rammet av virusutbruddet, legger han til.

Endringen trer i kraft fredag.

Statens obligasjonsfond er et verktøy fra finanskrisen som nylig ble gjenopprettet for å hjelpe norske selskaper med å finansiere seg i obligasjonsmarkedet etter coronakrisen.

Fondet har en ramme på 50 milliarder kroner og forvaltes av Folketrygdfondet.

Flere partier ønsket endring

Arbeiderpartiet og Frp sa torsdag til E24 at mandatet for obligasjonsfondet burde endres for å omfatte selskaper som Hurtigruten.

– Mandatet bør endres. Dette for å sikre arbeidsplassene og hindre konkurser, skrev Ingrid Heggø (Ap) i en melding til E24 torsdag.

– Vi mener det er nødvendig for å få ordningen til å fungere som forutsatt, skrev Hans Andreas Limi (Frp) i en melding.

Sliter med inntekter

Hurtigruten har fått kansellert billetter for over 700 millioner kroner etter coronakrisen. Innen sommeren kommer summen opp i to milliarder kroner, påpeker selskapet.

Hurtigruten har imidlertid ikke hatt god nok kredittvurdering til å få obligasjonslån fra Statens obligasjonsfond.

– Når låneordningen ikke fungerer for oss, er det mange den ikke virker for, sa Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam til iTromsø denne uken.

Dette hadde også flere økonomer advart om på forhånd. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets sa i mars til E24 at han var usikker på hva man skal gjøre med bedrifter som får så lav kredittvurdering at de faller utenfor mandatet.

– Da blir ikke denne livlinen redningen for dem, sa Andreassen.

Frarådet endring i mandat

Fondet fraråder å endre mandatet for Statens obligasjonsfond.

– Folketrygdfondet ser ikke behov for en endring av mandatet nå, skriver Folketrygdfondet i et brev til Finansdepartementet.

Hvis Statens obligasjonsfond inkluderer selskaper med enda svakere kredittvurdering, vil det måtte regne med større tap i porteføljen og større svingninger i verdien, påpeker Folketrygdfondet i brevet.

Selskaper som har opplevd sterk effekt av smitteverntiltakene, kan få effekt av andre tiltak fra myndighetene sammen med bidrag fra Statens obligasjonsfond, påpeker Folketrygdfondet.

– For enkelte selskaper var den økonomiske situasjonen anstrengt også før effekten av COVID-19 gjorde seg gjeldende. Det er i hovedsak slike selskaper som kan falle utenfor mandatet til Statens obligasjonsfond ved at selskapene ikke oppnår tilstrekkelig kredittklassifisering, skriver de.

Etter finanskrisen som startet i 2008 var Statens obligasjonsfond også i virksomhet. Da ble bare en femtedel av fondets totale ramme brukt.