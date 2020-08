Finansminister Jan Tore Sanner: - Glad for en rask løsning

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier han er glad for en rask løsning. Men Sanner «får stryk» av Sp for håndteringen.

Finansminister Jan Tore Sanner er fornøyd med utfallet etter krisemøtet i Norges Bank mandag. Vis mer Olav Olsen

Publisert: Oppdatert: 24. august 2020 20:02 , Publisert: 24. august 2020 19:19

– Jeg er glad for at Nicolai Tangen og hovedstyret i Norges Bank raskt har kommet frem til en løsning som, etter min vurdering, følger opp Stortingets føringer, sier han i en pressemelding mandag kveld.

Kort tid tidligere opplyste Norges Bank at Nicolai Tangen selger seg ut av AKO Capital, og overfører milliarder til den veldedige stiftelsen AKO Foundation.

Dermed tiltrer han i stillingen som sjef for Oljefondet som planlagt 1.september.

– Nå er det viktig at vi alle gjør det vi kan for at Norges Bank også fremover har et godt omdømme og allmenn tillit, sier finansministeren.

– Et skritt i riktig retning

SVs Kari Elisabeth Kaski sier til Aftenposten/E24 at avtalen «er et skritt i riktig retning og et skritt de burde tatt for lenge siden».

– Dette viser at det var mulig, som vi har sagt for lenge siden. Men vi er nødt til å se grundigere på detaljene før vi konkluderer entydig, særlig fordi løsningen innebærer Ako Foundations, som for alle praktiske formål er Nicolai Tangen.

SVs Kari Elisabeth Kaski. Vis mer Maud Lervik, VG

– Et veldig godt svar

Stortingsrepresentant Hans Andreas Limi (Frp) er glad for avtalen og ønsker Tangen lykke til.

– Med utgangspunkt i den informasjonen vi har fått anser vi dette for å være et veldig godt svar på Stortingets tydelige forventning, sier Hans Andreas Limi (FrP).

– Vi er glad for at Tangen selv har bidratt til denne løsningen og for oss er det en sterk bekreftelse på at han virkelig ønsker stillingen som leder av oljefondet. Fremskrittspartiet ønsker ham lykke til, sier Limi.

Mandag kveld ble det klart at Nicolai Tangen selger seg ut av livsverket AKO Capital. Vis mer Olav Olsen

Sp gir Sanner stryk

Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik mener det er bra at hovedstyret sammen med Tangen kom frem til omfattende endringer i avtalen.

Men han er ikke imponert over finansministerens håndtering av saken.

– Vi har ikke sett alle detaljer, men det er grunnleggende positivt at det skjedde og at det skjedde raskt. Den som får stryk er finansminister Jan Tore Sanner som først sist fredag gikk inn i dialog med hovedstyret i Norges Bank. Han har sittet passiv i måned etter måned og sett denne saken eskalere med de negative konsekvenser det har hatt og kunne fått for Norges Bank og Oljefondet, vår felles formue, sier Gjelsvik.

Rødt: – Fortsatt sterkt kritisk

Rødts Bjørnar Moxnes sier at «dette viser at det nytter å stå opp mot den økonomiske eliten og ikke la dem få ture på som de vil».

– Vi skal nå gå grundig inn i avtalen. Og vi er fortsatt sterkt kritisk til ansettelsesprosessen, med de lovbrudd og regelbrudd som Stortinget har pekt på og som sentralbanksjef Olsen er ansvarlig for, sier Moxnes.

Skal gjennomgå prosess

Finansministeren har tidligere varslet at han vil gjennomgå ansettelsesprosessen for å se om departementet kan lære noe av den.

– Det er første gang hovedstyret ansetter ny leder for NBIM etter at den nye sentralbankloven trådte i kraft. Saken har skapt mye debatt, og satt søkelys på problemstillinger det er naturlig å se nærmere på.

– Vi skal blant annet vurdere om rammene for Finansdepartementets involvering er hensiktsmessige. Det er for tidlig å si hva utfallet av en slik gjennomgang vil bli, sier finansministeren.

Les også Hovedstyret tause på vei til krisemøte om Nicolai Tangen

Les også Nicolai Tangen selger seg ut av AKO Capital