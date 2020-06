Kronen styrker seg etter rentebeslutningen

Både euroen og dollaren koster nå ti øre mindre enn før rentebeslutningen.

Vis mer Erlend Aas / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 18. juni 2020 10:24 , Publisert: 18. juni 2020 10:06

Utviklingen kommer etter rentebeslutningen i Norges Bank torsdag, hvor de beholder den historisk lave renten.

Kronen styrker seg umiddelbart mot dollaren og euroen:

En dollar koster i skrivende stund 9,45 kroner, mot 9,54 kroner før nyheten.

En euro koster etter nyheten 10,62 kroner, mot 10,74 kroner før rentebeslutningen.

Eurokursen har gått fra over 13 kroner da coronauroen var som verst i mars, til 10,6 kroner i skrivende stund. I pengepolitisk rapport skriver sentralbanken at kronekursen (målt ved importveid kronekursindeks I-44) trolig har fått drahjelp av høyere oljepris og mindre usikkerhet i internasjonale finansmarkeder.

Les også Norges Bank gir nytt rentesignal: Kan sette opp renten i slutten av 2022

Spår sterkere kronekurs

Etter det historiske rentekuttet i mai svekket kronekursen seg. Norges Bank skriver at kronekursen samlet sett har vært sterkere enn anslått i mai.

– Vi anslår at kronen styrker seg noe i tiden fremover. Anslaget må ses i sammenheng med at terminprosene for olje indikerer en noe høyere oljepris de neste årene.

Samtidig trekkes rentedifferansen mot handelspartnere og at usikkerheten i de internasjonale finansmarkedene avtar de neste årene bidrar til økt etterspørsel etter norske kroner.

Dermed anslår Norges Bank en sterkere krone gjennom hele prognoseperioden frem til 2023.

Det advares likevel mot at prognosene er svært usikre, og at flere faktorer som oljepris, internasjonale finansmarkeder og hvordan coroanviruset utvikler seg.

Lavere renter fører normalt sett til svakere kronekurs, som gir høyere importpriser og øker inflasjonen. Det gir risiko for å dempe et allerede svakt varekonsum.

I E24s spesial kan du se mer om de tidligere rentekuttene.