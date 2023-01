Dette skjer til uken: DNB venter videre boligprisfall

Boligpriser, Fed-referat og NHOs årskonferanse er blant det som preger årets første uke. Samtidig vender kryptobørsgründeren Sam Bankman-Fried tilbake til retten etter anklagene om bedrageri og hvitvasking.

Rentehevingene fra Norges Bank tynger boligprisutviklingen. Onsdag kommer fasiten for desember.

Onsdag 4. januar legges boligprisstatistikken for desember frem av Eiendom Norge – etter flere måneder med fall.

– Det er all grunn til å tro at boligprisene har falt videre i desember. Vårt anslag er en sesongjustert nedgang på 1,0 prosent fra måneden før. Det er først og fremst den markerte renteoppgangen som har ført til det negative omslaget i prisene, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

– Renten når trolig en topp i mars i år, og da tror vi også at boligprisfallet er unnagjort, slik at prisene igjen vil stige, om enn moderat. Den stramme tilbudssiden, særlig i sentrale strøk, er en viktig årsak til at vi tror potensialet for et stort boligprisfall er begrenset, fortsetter hun.

Administrerende direktør Renate Sørestrand-Hansen i DNB Eiendom fremhever at «man kommer fra usedvanlig sterke år i boligmarkedet».

– I 2020 og 2021 økte boligprisene med hele 20 prosent. Varslede rentehevinger la ingen demper på interessen fram mot sommeren, og det unormalt lave tilbudet av boliger presset prisene oppover helt fram til sommeren.

– Nå har pendelen snudd, og vi må forvente et boligmarked som peker nedover denne vinteren. Men det er ingenting som tyder på et stort fall, og vi tror mer på en forventet korreksjon og myk landing, kommenterer Sørestrand-Hansen.

Ukeskalender Mandag 2. januar: PMI-industritall fra India, Spania, Italia, Frankrike, Tyskland, Norge og Danmark for desember

Regjeringen holder strategikonferanse på Voksenåsen

Obos-boligtall Tirsdag 3. januar PMI-industritall fra Kina for desember

Arbeidsledighetstall fra Tyskland for desember

Industriproduksjon i Storbritannia for desember

Foreløpige KPI-tall (inflasjon) fra Tyskland for desember

PMI-industritall fra USA for desember

Byggeinvesteringer fra USA for november

Sam Bankman-Fried tilbake i retten i New York

Regjeringen holder strategikonferanse på Voksenåsen Onsdag 4. januar PMI-industritall fra Japan for desember

Tyske importpriser for november

Foreløpige KPI-tall (inflasjon) fra Frankrike for desember

PMI-tjenestetall fra Spania, Italia, Frankrike og Tyskland for desember

ISM-industritall fra USA for desember

Referat fra Feds rentemøte i desember

Høringsfrist for forslaget om lakseskatt

Magasinfylling og kraftsituasjonen fra NVE

Sjømatrådets årskonferanse

Boligprisstatistikk for desember Torsdag 5. januar Handels- og driftsbalanse fra Tyskland for november

PMI-tjenestetall fra Storbritannia for desember

Foreløpige KPI-tall (inflasjon) fra Italia for desember

Fra USA: Challenger varselstatistikk for desember, ADP privat sysselsetting for desember, handelsbalanse for november førstegangssøkende ledighetstrygd uketall, PMI-tjenester for desember, industriodre for november og ukentlige oljelagertall

Høringsfrist om utredning av oljefondet

Guvernørinnsettelser i USA

NHOs årskonferanse Fredag 6. januar Industriproduksjon fra Norge for november

Foreløpige KPI-tall (inflasjon) fra Nederland for desember

Industriordre og detaljhandel fra Tyskland for november

Foreløpige KPI-tall (inflasjon) fra eurosonen for desember

USA: Sysselsettingstall for desember og ISM-tjenestetall for desember Vis mer

Bankman-Fried tilbake i retten

Grunnleggeren av den kollapsede kryptobørsen FTX, Sam Bankman-Fried, ble før jul løslatt etter at foreldrene stilte garanti for kausjonssummen på nesten 2,5 milliarder kroner.

Tirsdag må han møte i en føderal domstol for å svare på hvordan han stiller seg til tiltalepunktene om bedrageri og hvitvasking. Ifølge Bloomberg og Wall Street Journal planlegger Bankman-Fried å erklære seg ikke skyldig.

Allerede har to av hans medarbeidere i FTX erklært seg skyldig i anklager knyttet til selskapets kollaps.

Dersom 30-åringen blir dømt på alle de åtte tiltalepunktene, kan den samlede dommen bli på over 100 års fengsel.

Bankman-Fried har vært under etterforskning siden FTX begjærte seg konkurs 11. november. Like etter søkte FTX om konkursbeskyttelse i USA og Bankman-Fried trakk seg som direktør.

Sam Bankman-Fried.

Fed-referat og innkjøpssjefindeks

I midten av desember hevet den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed), renten med et halvt prosentpoeng til 4,25–4,50 prosent – det høyeste siden finanskrisen i 2008.

Onsdag kveld legges referatet fra møtet ut.

I forbindelse med rentebeslutningen ble det kjent at Fed-medlemmene nå ser for seg en høyere rentetopp på 5,1 prosent i slutten av neste år, mot tidligere 4,6 prosent.

Renteoppgangen skjer for å dempe inflasjonen som ligger skyhøyt over målet på rundt to prosent. Selv om de siste inflasjonstallene fra USA tyder på at prisvekst nå demper seg, ligger inflasjonen fortsatt over syv prosent.

I løpet av uken kommer også makrotall, og spesielt PMI-indekser PMI-indekserPMI står for «purchasing managers indeks», innkjøpssjefsindeks på norsk, og sier noe om hvorvidt innkjøpssjefer i bedrifter forventer økt eller dempet aktivitet den neste måneden. preger årets første uke. I Norge kommer fasiten mandag, mens USA-tallene legges frem tirsdag. Fredag legges «nonfarm payrolls» for desember frem i USA, jobbtallene som ofte omtales som «månedens viktigste».

NHO-årskonferanse

Årets årskonferanse fra NHO hanlder om uro, og her skal det snakkes om energi, klima, fremtidstroen og veien videre.

Blant de inviterte er Tysklands visekansler, Robert Habeck. På scenen skal også sentralbanksjef Ida Wolden Bache, den britiske dokumentarfilmskaperen Louis Theroux, statsminister Jonas Gahr Støre, NHO-president og konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether, og NHOs administrerende direktør, Ole Erik Almlid.

I en NHO-undersøkelse ble det nylig kjent at økte priser på renter, mat og strøm topper nå listen over ting unge mellom 15 og 29 år bekymrer seg over. Syv av ti er redde for at dette skal slå inn på deres fremtidsutsikter og påvirke forhold som jobb, bolig og familie.

Den fulle rapporten skal presenteres på konferansen.

For to år siden var det klimaendringene som uroet ungdom mest. I fjor var det uro for krig. I år er det altså bekymring for egen økonomi og jobbmuligheter som topper listen. NHO-sjef Ole Erik Almlid mener undersøkelsen er et kraftig varsku, særlig når det gjelder de unges muligheter på arbeidsmarkedet.