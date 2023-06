Elkjøp snur – avblåser Freia-boikott

Saken oppdateres

Etter dagens møte med Utenriksdepartementet avblåser Elkjøp Freia-boikotten, ifølge en pressemelding.

– Vi har fra første dag bedt om råd og veiledning fra myndighetene, og vi opplever at dagens svar fra regjeringen er et signal om at det korrekte er å følge EUs sanksjonsliste og kun denne, sier Linda Frid Andresen, sjef for Elkjøp Norge.

– Da gjør vi det, og på denne listen står ikke Mondelez, sier hun videre, og tilføyer at debatten og balansegangen har vært krevende.

De siste dagene har en rekke selskaper og aktører boikottet Freia. Bakgrunnen er at Freia-eier Mondelez står på Ukrainas svarteliste.

– Vi ønsker å gjøre det som er rett. Vi ønsker å unngå at vi bidrar til Russlands grusomme krig, men samtidig ba vi om raske avklaringer fra regjeringen av hensyn til ansatte i Freia. Det har vi nå fått, sier Andresen.

Disse har stanset salget av Freias produkter Elkjøp

Hurtigruten

Strawberry (tidligere Nordic Choice Hotels)

Classic Norway Hotels

SAS

Norwegian

Widerøe

Den Norske Turistforening (DNT)

Norges Fotballforbund

SJ Norge Vis mer

UD tar ikke stilling

Onsdag morgen holdt Utenriksdepartementet møte om saken, hvor det ble klart at myndighetene vil ikke ta stilling til boikott på vegne av bedrifter og forbrukere.

– Vi som myndighet tar ikke stilling til andre lister som finnes der ute, sa statssekretær Eivind Vad Petersson i Utenriksdepartementet, etter møtet.

Statssekretær Halvard Ingebrigtsen i Nærings- og fiskeridepartementet er av samme oppfatning.

– Vi kan ikke ta stilling til boikott på vegne av bedrifter eller forbrukere, sa han.

Tror på dialog om Russland

Elkjøp vil nå gå i nærmere dialog med Mondelez, og andre leverandører som fortsatt opererer i Russland, med mål om mer direkte påvirkning.

På svartelisten til Ukraina står flere selskaper, deriblant det kinesiske elektronikkselskapet Xiaomi som blant annet produserer smarttelefoner og robotstøvsugere, og amerikanske Procter & Gamble som selger batterier og elektriske tannbørster.

Selv da Elkjøp boikottet Freia, solgte de over 460 varer fra de to svartelistede selskapene.

Flere av de andre aktørene som boikotter Mondelez og Freia har foreløpig ikke endret syn i saken etter dagens møte.