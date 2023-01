Bjørns boliglån gikk opp 5.000 i måneden: – Vi klør oss i hodet over hvordan vi skal få betalt alt

Trebarnsfar og sykepleier Bjørn Stark dropper uteliv for å dekke økte boligrenter, strømpriser og matpriser.

ØKTE UTGIFTER: Spesialsykepleier og trebarnsfar Bjørn Stark (48) jobber ved Sør-Tromsøya Sykehjem i Tromsø kommune. Huslånet hans økte med fem tusen kroner på et halvt år, og utgiftene øker totalt mer enn lønnen hans.

– Det blir ikke mye uteliv, sier spesialsykepleier Bjørn Stark om dyrtid og økende boligrenter.

Han jobber på Sør-Tromsøya sykehjem og har akkurat overlevert en rapport om en pasient til legen på sykehjemmet.

– En veldig bra rapport, sier legen til Stark, som blir glad for rosen.

Han er en av sykepleierne med høyest lønn i Tromsø kommune. Spesialsykepleier med tillegg gir rundt 640.000 kroner i årslønn.

Likevel gruer han seg til dagens rentemøte i Norges Bank, der det kan bli varslet om ny renteøkning før påske.

– Boliglånet vårt har økt med over fem tusen kroner i måneden siden i fjor sommer. Da lå det på 14.000, nå betaler vi over 19.000 kroner måneden, sier Stark.

– Klør oss i hodet

Torsdagens rentemøte i Norges Bank er et såkalt mellommøte, og få norske økonomer tror banken øker styringsrenten på dette møte. Det er likevel ventet at sentralbanksjef Ida Wolden Bache gir beskjed om hvor store renteøkninger banken legger opp til i år.

Norges Bank hevet i desember i fjor styringsrenten til 2,75 prosent, for å få ned inflasjonen. Men inflasjonen er fortsatt omlag dobbel så høy som inflasjonsmålet på 2 prosent.

Og når matprisene er varslet å stige 10 prosent i februar, forventer de fleste økonomer at Norges bank vil sette opp renten før påske. Det betyr trolig enda høyere boligrente og matpriser enn nå.

– Vi klør oss i hodet over hvordan vi skal få betalt alt. Alt stiger. Boliglånet stiger. Strømregninga har økt. Matprisene går opp. På toppen av det har vi fått bompenger i Tromsø, sier Stark.

Rammer stadig flere

Stark vil ikke klage. Han har enebolig nord på Tromsøya og kjører Tesla elbil. Han har lønn over gjennomsnittslønnen i Norge. Likevel merker også han - med relativt god råd - at utgiftene har økt kraftig det siste halvåret.

– Boligrenta stiger jo hver eneste gang, på hvert eneste rentemøte. Strømmen går opp. Matprisene og bussbillettene blir dyrere. Lønnsoppgjøret er spist opp for lenge siden, sier Stark.

– Utgiftene bare øker og øker og øker. Det er utgifter over hele linja, legger han til.

Han har tre barn som er aktive innenfor idrett. Stark tror mange har det tøffere enn han. Selv kjøpte han bolig for sju år siden, da boligprisene var lavere. Likevel merker han at det er mindre igjen etter at regningene er betalt.

– Absolutt alt går opp. Det merkes godt på lønna. Vi må ta av oppsparte midler. Jeg merker en irritasjon i kroppen, sier Stark.

– Det er dyrt nå, ikke bare for oss sykepleiere, men for alle. Dette gjelder alle, i hele Norge, sier Stark.

Han vil ikke si noe om det er rett å sette opp renten for å få prisene ned. Men han mener politikerne må gjøre noe og hjelpe de som rammes av dyrtiden.

– Det er på bristepunktet. Prisene går opp, 500 kroner èn måned, 500 den neste. Plutselig kommer smellen. Uff, så dyrt alt har blitt, sier Stark.