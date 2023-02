Nordea venter rentetopp på 3,75 prosent

Nordea Markets tror nå Norges Bank må heve renten fire ganger til innen høsten. Det er én heving mer enn de så for seg for bare to uker siden.

ALT PEKER mot høyere renter fremover, ifølge sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

– Vi tror ikke Norges Bank har luksusen av å kunne fokusere på noe annet enn inflasjon fremover, skriver Nordea i en oppdatering.

Nordea venter nå en rentetopp på 3,75 prosent innen sommeren eller høsten, hevet fra deres forrige oppjustering til 3,5 prosent tidligere denne måneden.

Styringsrenten i Norge er i dag på 2,75 prosent. I den siste rapporten fra sentralbanken fra desember, lå det an til en rentetopp på rundt 3 prosent, med en ørliten sjanse for én heving til etter det. Mye har derimot skjedd siden den gang.

I januar steg inflasjonen (prisveksten) til 7 prosent på årsbasis. Langt over Norges Banks mål om en prisvekst på 2 prosent.

Her hjemme har økonomisk vekst, boligpriser og inflasjon vært betydelig høyere enn det Norges Bank la til grunn da sentralbanken laget den siste renteprognosen i desember.

– Alt peker mot høyere topp

Sentralbanken har allerede satt opp rentene mye for å bekjempe prisveksten, men flere økonomer venter nå at kraftigere lut må til.

– Alt peker mot en klart høyere rentetopp fra Norges Bank. Inflasjonen er høyere, lønnsveksten er høyere, utenlandsrentene er høyere og den norske kronen er svakere. Økonomien og boligmarkedet har holdt seg bedre enn ventet, skriver økonomene i Nordea Markets.

De peker også på sentralbanksjef Ida Wolden Baches årstale, der det ble klart at bekymringen rundt inflasjonen er økende.

E24 skrev i går om at rentemarkedet priser inn en topp på 3,75 prosent. I dette markedet avtaler aktørene fremtidige renter på ulike tidspunkt.

Markedet ventet inntil nylig en rentetopp på 3,25 prosent i sommer.

Norges Banks neste rentemøte er 23. mars. Det er ventet at styringsrenten da blir satt opp fra 2,75 til 3 prosent. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache vil også legge frem nye prognoser for renteutviklingen.