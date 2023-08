Varsler lavere skattetrykk for vanlige lønnstagere

BERGEN (E24) Regjeringen har mer handlingsrom i neste års statsbudsjett, mener finansministeren. Men om det betyr at den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften forsvinner, er uklart.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varsler noe lavere skatt for «vanlige folk» i neste års statsbudsjett.

Torsdag begynner forhandlingene om statsbudsjettet for 2024.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kan allerede nå varsle at det ikke blir like stramt som budsjettet for 2023. Dermed blir det også rom for litt mindre skatt for «vanlige» lønnstagere.

– Skattetrykket på vanlig lønnsinntekter vil ikke gå opp, det vil gå litt ned, sier Vedum til E24.

Regjeringen har tidligere varslet at definisjonen på en «vanlig» lønnsinntekt justeres. Grensen på 750.000 kroner er skrotet, i takt med prisstigning og økte lønninger.

Vedum påpeker at for folk med inntekt oppunder en million, har skattetrykket ikke endret seg stort i løpet av regjeringsperioden. Det totale skattetrykket på inntekt skal ikke økes i budsjettet.

Uklart om ekstra arbeidsgiveravgift

Under et foredrag om statsbudsjettet ved Universitetet i Bergen tirsdag, fortalte Vedum at norsk økonomi er på et tryggere sted nå enn i fjor.

– I år blir det mindre overskrifter, fordi vi ikke trenger å ta så store grep som vi måtte i fjor, sa Vedum i foredraget, og lovet at det ikke skulle komme noen store skatte-overraskelser i budsjettet.

Samtidig krever krigen i Ukraina fortsatt ressurser i form av både direkte støtte, opptrapping av norsk forsvar samt mottak av flyktninger.

Dermed er det ikke helt klart om regjeringen er klar for å gi slipp på enkelte skatteinntekter som ble introdusert i årets budsjett. Den økte arbeidsgiveravgiften på arbeidstagere med lønn over 750.000 kroner, fikk merkelappen «midlertidig».

I statsbudsjettet for 2023 står den beskrevet som «et tiltak som skal bidra til inndekning av ekstraordinært store utgifter i statsbudsjettet». Regjeringen regnet med å få inn 7,7 milliarder ekstra skattekroner på denne ekstraskatten.

– På arbeidsgiveravgiften har vi sagt at den er situasjonsbestemt. Og det kommer vi til å følge opp, sier Vedum.

Han legger til at høyprisbidraget som ble lagt på kraftbransjen, vil forsvinne i løpet av 2024, men vil ikke gå inn på akkurat når.

Vedum forteller at både den ekstra arbeidsgiveravgiften og høyprisbidraget vil bli tema under budsjettkonferansen.

Bruker mer penger

Vedum forteller at en del av grepene som ble gjort i forrige statsbudsjett, som kutt i budsjett for offentlige byggeprosjekter, gir mer handlingsrom nå. Vedum forteller at det vil bli brukt mer penger i budsjettet for 2024.

– Vi har fått noe rom, men det kommer til å være et ansvarlig opplegg.

– Dere har varslet at dere skal bruke mer penger, skyver dere ikke da inflasjonen videre opp?

– Nei, vårt økonomiske opplegg kommer til å spille på lag med både partene i arbeidslivet og Norges Bank, sier Vedum.

– Skrur dere opp oljepengebruken, eller kommer alle de ekstra pengene fra lakseskatten?

– Helheten i opplegget vil du se når budsjettet kommer.