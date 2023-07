Norwegian om Widerøe-oppkjøpet: – En stor dag

FORNEBU (E24) Torsdag morgen ble det klart at flyselskapet Norwegian kjøper Widerøe. Konsernsjef Geir Karlsen forteller under pressekonferansen at oppkjøpet har blitt jobbet med siden før jul.

Konsernsjef i Norwegian Geir Karlsen, konsernsjef i Widerø Stein Nilsen og styreleder Svein Harald Øygard i Norwegian under pressekonferansen om Widerøe-oppkjøpet på hovedkontoret på Fornebu.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Saken oppdateres!

Styreleder i Norwegian, Svein Harald Øygard, innledet pressekonferansen med store ord.

– Dette er en stor dag som gir et integrert tilbud til alle i Norge. Vi er veldig glade for det vi har fått til. Jeg vil rose ledelsen i de to selskapene, som har jobbet for å finne løsningene. Dette er viktig med hensyn av de norske brukerne. Avtalen er mulig fordi at selskapene har fellestrekk, men også er ulike, sier Øygard.

– Dette stadfester oss begge som en kritisk betydning i norsk samferdsel, fortsetter han.

Da oppkjøpet var klart, kalte Norwegian-sjef Geir Karlsen det hele en milepæl i norsk luftfartshistorie.

– Dette er en transaksjon vi har jobbet med siden før jul, da vi forsto at Widerøe kunne finne et nytt hjem. Vi kjøper Widerøe for 1,125 milliard kroner. Men den endelige prisen vil bli satt litt senere, sier Karlsen under pressekonferansen.

Les også Norwegian kjøper Widerøe

Håper på avklaring iløpet av året

Nå skal Konkurransetilsynet se på saken. Karlsen forteller til E24 at de allerede har hatt et møte med dem om saken.

– Vi håper å ha alt på plass innen utgangen av året. Vi skal sende en rapport til Konkurransetilsynet iløpet av de neste ukene om hvorfor vi mener dette burde gå igjennom. Da vil dette gå sin gang.

– Det får ta den tiden det tar, men vi føler oss sikre på at dette kommer til å bli akseptert. Ellers ville vi aldri startet prosessen, sier konsernsjef i Widerøe, Stein Nilsen, til E24.

Samtidig understreker han at det ikke har vært kontakt med andre aktører enn Norwegian angående et oppkjøp.

Oppkjøp fremfor utbytte

Norwegian anslår at selskapet er verdt rundt 2 milliarder kroner, inkludert gjeld. Endelig pris vil være avhengig av visse vilkår, blant annet justering for Widerøes lønnsomhet i 2023, skriver Norwegian i en børsmelding.

– Vi bruker midlene til å kjøpe et selskap fremfor å betale utbytte til eierne. Prisen vi betaler tilsvarer tre års inntjening til selskapet. Det har vært en klar vurdering å betale dette med kontanter og ikke aksjer. Aksjene har en videre oppside, derfor er kontakter mer korrekt, sier styreleder Øygard.

Norwegian-aksjen stiger 3,05 prosent på Oslo Børs rundt klokken 10.30.

Norwegian: – Ikke lagt opp til nedbemanninger

Norwegian har pekt på at det sammenslåtte selskapet skal spare mellom 200 og 300 millioner i synergieffekter.

Norwegian-sjef Karlsen sier dette i stor grad vil komme fra bedre innkjøpsavtaler, blant annet på på vedlikehold og IT.

– Slik planen er i dag, er det ikke lagt opp til noen nedbemanninger, sier han til E24.

– Hvordan skal man klare disse synergiene uten nedbemanninger?

– Dette handler mer om å tilrettelegge nettverkene. Der har man en stor effekt. Det tar litt tid, men ikke veldig lang. Klarer vi det, også med kortere reisetid, vil det bli mer attrativitet. Både på effektivitet og pris. I Norwegian har vi vært relativt flinke til å jobbe med kostnader. Der tror vi at vi har litt å bidra med inn i Widerøe, sier Karlsen.

Roser Norwegian

Konsernsjef Nilsen i Widerøe sier at Norwegians syn på viktigheten av FOT-rutene, som helt avgjørende for at oppkjøpet ble en realitet.

– Da det først oppsto en situasjon med et litt usikkert eierforhold i Widerøe, er vi veldig glade for å ha fått til dette sammen med Norwegian. Det har vært kriterier som har vært veldig viktig for at dette skulle kunne skje. Den respekten Norwegian har for jobben Widerøe gjør i Norge med den spisse rutestrategien, er noe av det viktigste, sier Nilsen under pressekonferansen.

Han presiserer - i likhet med Karlsen - at Norwegian og Widerøe slett ikke er konkurrenter.

– Vi er veldig komplementære i rutetilbudet. Det betyr at våre kunder får enda bedre tilbud.

Dette er en FOT-rute Der markedet alene ikke gir et tilfredsstillende flyrutetilbud kan Samferdselsdepartementet, for å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøpe flyrutetjenester etter en offentlig konkurranse blant flyselskapene, og pålegge såkalte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) på flyruter, der det stilles krav til billettpris, kapasitet, frekvens, ruteføring mv. Kontrakt tildeles normalt flyselskapet som tilbyr tjenesten til den laveste kostnaden for staten, og flyselskapet får i kontraktsperioden enerett på rutetrafikk på den aktuelle flyruten. Disse FOT-rutene er hovedsakelig på Vestlandet og i Nord-Norge. Vis mer

Opprettholder kutt

Tidligere i uken varslet Widerøe at de skal kvitte seg med cirka 20 avganger om dagen. Dette opprettholdes, tross salget til Norwegian.

– Det er planer som er lagt. VI har ingen diskusjoner med Norwegian før Konkurransetilsynet godkjenner. Vi forventer et litt svakere marked. Dette er en naturlig tilpasning, sier Nilsen til E24.

– I første omgang har vi ikke tenkt til å restruktuerere eller legge ned noe. Det handler bare om å ha litt færre seter i lufta, legger han til.

Blir i Bodø

Karlsen understreker at Widerøe skal fortsette som før. Det innebærer også at hovedkontoret forblir i Bodø.

– Vi er veldig tilfreds med at Widerøe forblir i norske hender. Dette er ingen integrasjon i Norwegian. Widerøe blir et datterselskap. Selskapet skal beholde merkevaren og drifte på samme måten, sier Karlsen.

Regjeringens mål og avtale om lavere billettpriser for reisende i 2024, består. Norwegian forventer at oppkjøpet vil gi fordeler, eller kostnadsbesparelser på 200 til 300 millioner kroner årlig.

Widerøe har nylig gitt bud på flere av de statsstøttede flyrutene i Norge. Dette budet står, tross oppkjøpet.

Det gleder politikerne.

– Jeg er glad for at Norwegian understreker at hovedkontoret til Widerøe fortsatt skal ligge i Bodø og at det ikke vil bli noen nedbemanning, og vi legger til grunn at det også gjelder på lang sikt, sier finanspolitisk talsperson i SV, Karli Elisabeth Kaski til E24.

Kan redusere prisene - men vil ikke garantere noe

– Dette kan redusere flybillettene med 50 prosent. Den avtalen gjelder fortsatt. Det betyr at passasjerene vil få billigere billetter, ettersom regjeringen er villig til å subsidiere for dette.

– Av passasjerene som flyr i FOT-rutenettverket, vil halvparten havne hos oss. Vi ønsker å knytte to selskaper sammen, slik at kollektivnettverket i Norge vil fungere enda bedre enn før. Dette vil gange kunden og kunne gi et sømløst reisemønster både inn- og ut av Norge, samt over alt i landet. Vi ønsker å bidra til å få flere inn i landet og dermed skape flere arbeidsplasser, sier Karlsen.

– Er dere trygge på at det blir billigere billetter? spør E24s reporter.

– Svaret på det er nei, men bakgrunnen for det jeg sa under pressekonferansen, er at det er ingen tvil om at vi har et kostnadspress på oss. Inflasjon, makro og oljeprisen har sørget for at flybillettene er blitt dyrere. Men i de nye FOT-ruteanbudene har regjeringen besluttet at de vil ta prisene ned 50 prosent. Det i seg selv, skal sørge for at prisene kommer ned. Vi tror også at det kommer til å skje.

Konsernsjefen omtaler oppkjøpsavtalen som et riktig steg for begge parter.

– Dette ruster oss alle for markedene vi opererer i. Vi i Norwegian føler vi har gjort en attraktiv avtale. Vi kjøper Widerøe i synergiområdet på 3 til 3,5 prosent. Vi har en plan om å utnytte dette, og tror vi skal klare mye av det allerede i 2024, sier Geir Karlsen.