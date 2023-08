Kjøpte og solgte aksjer da Erna Solberg var statsminister

– De få kjøp og salg som ble gjort i denne perioden forsøkte jeg å gjøre i henhold til håndboken for politisk ledelse, sier Solbergs ektefelle, Sindre Finnes.

AKSJEHANDLER: Sindre Finnes har investert store summer i flere selskaper på Oslo Børs.

Mens Erna Solberg (H) var statsminister eide, kjøpte og solgte hennes ektefelle, Sindre Finnes, aksjer i flere store børsnoterte selskaper.

Blant de rundt 20 selskapene Finnes eide eller handlet aksjer i, var laksegiganten Mowi og våpen- og teknologiselskapet Kongsberg Gruppen.

Aksjonærregisteret viser også at han handlet aksjer i bombrikkeselskapet Q-Free, rederiet Wallenius Wilhelmsen, tørrlastrederiet Western Bulk.

Gjennom Solbergs to perioder som statsminister kjøpte Finnes også flere og flere aksjer i aluminiumsgiganten Hydro:

Ved utgangen av 2014 hadde han 1.660 aksjer i Hydro, den gang til en verdi av like i overkant av 70.000 kroner. Ved utgangen av 2021, noen måneder etter at Solberg-regjeringen gikk av, satt Finnes med 6.000 Hydro-aksjer til en verdi av 417.000 kroner.

Staten er største eier i Hydro.

De fleste av selskapene Finnes eide aksjer i, er børsnoterte eller var det på tidspunktet han eide aksjer i selskapet. Noen av aksjehandlene er omtalt tidligere.

Finnes: Måtte redusere aktiviteten

– Da Erna ble statsminister i 2013 hadde jeg, etter avtale med Erna, en diskusjon direkte med daværende regjeringsråd Nina Frisak og hennes medarbeidere i embetsverket på Statsministerens kontor om mine aksjer. Deretter solgte jeg aksjer i flere selskap, og orienterte kontoret om hvilke aksjer jeg beholdt, sier Finnes til E24.

Finnes forklarer at han «måtte redusere» sin aktivitet i aksjemarkedet «betydelig» i tiden Solberg var statsminister.

Likevel hadde han i 2014 aksjer i 14 selskaper, i 2015 eide han aksjer i 13 selskaper, mens han i 2016 hadde aksjer i 16 selskaper.

I 2017, blant annet etter en Dagbladet-artikkel, solgte han seg ut av bombrikkeselskapet Q-Free og flere andre selskaper, og satt igjen med aksjer i syv selskaper.

Viser til Solberg

Året etter, i 2018, kjøpte han blant annet flere aksjer i Hydro – et selskap han eide igjennom hele Solbergs regjeringsperiode. Og han foretok også kjøp og salg frem til hun gikk av som statsminister.

– De få – sammenlignet med tiden før og etter hun var statsminister – kjøp og salg som ble gjort i denne perioden forsøkte jeg å gjøre i henhold til håndboken for politisk ledelse, sier Finnes.

Finnes svarer ikke på E24s spørsmål om Solberg noen gang delte innsideinformasjon rundt selskapene han eide i.

– Dere har stilt meg en rekke spørsmål som egentlig handler om Erna og hennes habilitet. Disse blir det ikke riktig av meg å svare på, og jeg må derfor be dere henvende dere til henne om dette, sier Finnes.

Dette er spørsmålene E24 har stilt Sindre Finnes: Informerte du Solberg om dine aksjer, kjøp og salg?

Husker du om Solberg meldte fra om dette til regjeringsråden den gangen?

Var det noen gang spørsmål rundt Solbergs habilitet i saker som angikk selskapene du eide aksjer i? Måtte hun noen gang melde seg inhabil som følge av dine aksjehandler?

Delte Solberg det som kan klassifiseres som innsideinformasjon rundt selskapene du eide aksjer i?

Hvordan forholdt du deg til kravet om aktsomhet i håndbok for politisk ledelse da du handlet disse aksjene?

Solberg har tidligere sagt til E24 at hun ut i hennes regjeringsperiode opererte med regelen frys eller selg for sine statsråder. Hvordan stilte hun seg til ditt aksjeeierskap i denne forbindelse? Vis mer

Strenge regler for ektefeller

Under Solbergs regjering hadde både statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere plikt til å melde fra til sitt departement dersom de eide, kjøpte eller solgte aksjer.

Om nærståendes aksjehandel sto det følgende i håndbok for politisk ledelse, gjennom hele Solbergs regjeringsperiode:

«Handel med finansielle instrumenter eller inngåelse av kundeforhold foretatt av medarbeidernes ektefelle/registrerte partner/ samboer, vil etter forholdene kunne likestilles med disposisjoner foretatt av medarbeideren selv. Det vil være opp til den enkelte medarbeider om vedkommende vil gi melding som nevnt foran i slike tilfeller».

Altså var det i tilfellet opp til Solberg selv om hun ville informere Statsministerens kontor om Finnes sine aksjekjøp og salg.

Onsdag innrømmet utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) at det var grunn til å tro at hun har vært inhabil i flere saker som følge av hennes ektemanns aksjehandler på Oslo Børs.

Høyres pressesjef: Ikke kjent med habilitetssaker

E24 har også stilt spørsmål til Solberg om Finnes’ aksjehandler i årene hun var statsminister. Solberg har ikke svart, men E24 har fått svar fra Solbergs rådgiver og pressesjef i Høyre, Cato Husabø Fossen.

– Hvordan forholdt Solberg seg i rollen som statsminister til aktsomhetskravet i forbindelse med Sindre Finnes aksjehandel?

– Da Erna tiltrådte som statsminister i 2013 hadde Sindre Finnes et eget møte med embetsverket på Statsministerens kontor hvor han fikk orienteringer om dette. Formålet var blant annet at kontoret skulle kunne bistå med vurderinger av Erna Solbergs habilitet.

– Var Solberg informert om aksjeandelene til Finnes?

– Ja. Hun har vært godt kjent med at han eier aksjer. Da hun tiltrådte var hun opptatt av at han skulle ha dialog med embetsverket på Statsministerens kontor om disse spørsmålene, slik at de både kunne orientere om regelverket og bistå med å vurdere hennes habilitet.

HÅND I HÅND: Erna Solberg har vært godt kjent med at hennes ektefelle, Sindre Finnes, eier aksjer, opplyser Høyres pressesjef.

– Ble regjeringsråden den gang informert om Finnes’ aksjehandler?

– Både ved tiltredelse i 2013 og senere orienterte Sindre Finnes embetsverket på Statsministerens kontor om hvilke aksjer han eide. Da han senere ved et tilfelle var i tvil om han kunne gjøre et konkret kjøp, spurte han dem om råd.

– Var det noen gang spørsmål rundt Solbergs habilitet i ulike saker som angikk selskapene Finnes eide aksjer i?

– I løpet av Erna Solbergs tid som statsminister meldte hun seg inhabil i flere ulike saker. Det gjaldt for eksempel saker som berørte Marine Harvest (nå Mowi, journ.anm.), fordi hennes søster jobbet i ledelsen i det selskapet. Vi er ikke kjent med noen saker hvor hun var inhabil på grunn av Sindre Finnes aksjeeierskap.

Solberg har tidligere sagt til E24 at hun etter hvert praktiserte en regel hvor statsrådene i hennes regjering fikk valget om å fryse eller selge sin aksjebeholdning.

– Hvordan stilte hun seg til ektefellens aksjeeierskap?

– Erna Solbergs ektemann var ikke medlem av regjeringen og hadde ikke tilgang på regjeringsintern informasjon. En slik regel for ham ville derfor vært unaturlig. Hensynet til tillit til beslutninger hun som statsminister var med på å fatte, og muligheten for at hennes kontor skulle kunne bistå med vurderinger av hennes habilitet, tilsa likevel at Sindre begrenset sin aktivitet i aksjemarkedet og fulgte kravene til aktsomhet, i årene hun var statsminister.

Ble advart av Europarådet

Høsten 2014 ble det stilt spørsmål ved den manglende åpenheten rundt statsråders ektefeller eller samboeres aksjer.

Finnes nektet den gang å fortelle NRK om sine aksjeinvesteringer.

For mens statsråder har plikt – den gang, som nå – om å opplyse om sine aksjer til Stortingets offentlig tilgjengelige register, så har ikke deres nærstående den samme plikten.

Dette advarte Europarådet om i en anti-korrupsjonsrapport som ble utarbeidet om Stortinget i 2014, og mente man burde vurdere å også inkludere ektefeller og samboeres aksjeinvesteringer i Stortingets register.

Presidentskapet på Stortinget vurderte den gang anbefalingene fra Europarådet om større transparens og klarhet i Stortingets register. Ektefeller og samboeres aksjeinvesteringer er fremdeles ikke inkludert i Stortingets register.

Registeret er fremdeles mangelfullt, og det er hull i regelverket, viser en gjennomgang E24 har gjort.