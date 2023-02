Den mest belastende gjelden øker: – Forventer at flere får betalingsproblemer

Forbruksgjelden øker med flere milliarder. – Dette er en fattigdomsutfordring, ikke en bankutfordring, sier sjeføkonom.

USUNN KREDITT: Tall fra Gjeldsregisteret viser at det er gjeld som har begynt å koste renter som stiger mest.

Samtidig som prisveksten fortsetter, ser man at den samlede gjelden i norske husholdninger nå øker. Og den mest rentebelastende gjelden øker mest.

Mens vi venter på ytterligere rentehopp, spår Gjeldsregisteret nå at flere vil få betalingsproblemer.

Tung gjeld øker

Tall fra Gjeldsregisteret viser at rentebærende usikret gjeld har vokst med 3,5 milliarder kroner siden juni i fjor, altså på de siste åtte månedene.

Rentebærende usikret gjeld er nedbetalingslån som for eksempel forbrukslån og annen, forfalt rammekreditt på for eksempel kredittkort, og forfalt faktureringskort som for eksempel betalingskort.

Det er altså gjeld som har forfalt og begynner å koste renter som øker. Det er forbruksgjelden som medfører høy rentebelastning for låntagerne.

SNUR: Etter gode tider for gjeldsnedbetaling siden pandemien, har trenden nå snudd.

Samlet har gjelden i husholdningene vokst til 127,1 milliarder siden juni. Det er en økning på 2,8 prosent. Totalt har nordmenn usikret gjeld på over 150 milliarder kroner.

– Effekten av den senere tids renteøkninger kommer nå, og vi får samtidig en økning i matvareprisene. Selv om gjeldsnivået for rentebærende forbruksgjeld for ett år tilbake var høyere og utgjorde hele 128,1 milliarder, har husholdningsbudsjettene «krympet» siden den gang som følge av kostnadsøkninger, sier daglig leder i Gjeldsregisteret Egil Årrestad.

Han sier det er de eldste som har størst økning i denne gjeldskategorien.

SPÅR BETALINGSPROBLEMER: Egil Årrestad sier de venter at flere får utfordinger med å betale.

Venter ytterligere rentehopp

Etter flere måneder med fallende prisvekst, snudde utviklingen i januar. Da viste KPI-indeksen en utvikling på syv prosent. Kjerneinflasjonen, som Norges Bank er særlig opptatt av, landet på 6,3 prosent for måneden.

Dette er langt unna Norges Banks mål om to prosent prisvekst.

Før KPI-hoppet spådde flere økonomer at Norges Bank ville gjennomføre den siste rentehevingen i mars i år, og trodde det var en mulighet for at rentetoppen ville stoppe på 3 prosent.

Men januar-tallene tyder på at renten garantert skal opp i mars, og noen spår nå både et og to rentehopp til i løpet av året. Det kan gi en rentetopp på 3,5 prosent.

– Vi må derfor forvente at flere får betalingsproblemer når forbruksgjelden må prioriteres sammen med betaling av renter, mat, strøm og andre nødvendige kostnader, sier Årrestad.

SJEFØKONOM: Jan Ludvig Andreassen er ikke bekymret for bankene, men tror den siste utviklingen går utover de fattigste.

Fattigdomsutfordring

Den totale gjeldsbelastningen har snudd de snudd, etter å ha sunket en lengre periode.

Sjeføkonom i Eika sparebank, Jan Ludvig Andreassen, sier at dette ikke er noe å bekymre seg for om man ser på det store bildet i økonomien.

Om man derimot ser på hvem som rammes, tror han derimot det er all grunn til bekymring.

– I makro er ikke denne gjeldsøkningen en utfordring. Samlet økning på 3,5 milliarder er ikke så ille. Men, for dem som allerede er marginalisert så er dette ille. Særlig fordi renten er stigende, sier han.

Andreassen tror at størsteparten av befolkningen vil tåle både en prisvekst som ikke har latt seg tøyle, rekordhøy strømpris og økende rentebelastning, men at det er om lag fem prosent som nå får det enda tøffere.

– De fleste vil komme ut av dette helt greit, bortsett fra de fattigste. Dette er en Nav-utfordring og ikke en bankutfordring, sier han.