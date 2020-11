4,3 milliarder går ut på dato i helgen

Når tusenlappen nå går ut av sirkulasjon, markerer det slutten for den gamle seddelserien.

SISTE REIS: Når gamle sedler kommer inn til Norges bank blir de makulert. Vis mer byoutline Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Publisert: Publisert: 13. november 2020 15:54

Fra 1994 ble Norges Banks syvende utgave av norske sedler introdusert for nordmenn.

De gamle sedlene med portretter av Kristian Birkeland, Sigrid Undset, Kirsten Flagstad, Peter Christen Asbjørnsen og Edvard Munch har siden den gang blitt benyttet til å betale for det meste i det norske samfunnet.

Men fra søndag er det slutt. Da er tusenlappen med Edvard Munch ute av sirkulasjon etter nesten 20 år i norske lommebøker.

Fredag var det 4,3 millioner tusenlapper som ikke har kommet tilbake til Norges Bank. Dette betyr at norske butikker etter lørdagshandelen ikke lenger trenger å ta imot 4,3 milliarder kroner i gamle tusenlapper.

Les også Norge dropper kontanter: – En velsignelse

Den gamle seddelserien har takket for seg Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB

8,5 milliarder kroner i gamle sedler

E24 har bedt Norges Bank om en oversikt over hvor mange gamle sedler som fortsatt ikke har kommet tilbake. Den viser at det fremdeles er rundt 30 millioner sedler i den gamle seddelserien som ikke har blitt vekslet inn.

Med unntak av tusenlappen har alle de gamle sedlene tidligere gått ut av sirkulasjon.

I praksis betyr det at gamle sedler verdt 8,5 milliarder kroner fremdeles befinner seg der ute. Totalsummen inkluderer tusenlappene som snart går ut av sirkulasjon. Se hvor mange sedler av hver type som fortsatt ikke er vekslet inn i faktaboksen lenger ned i saken.

Skulle man fremdeles ha sedler av den gamle typen kan den veksles inn hos Norges Bank i inntil ti år etter at de gikk ut av sirkulasjon.

Utgåtte sedler kan for tiden bare sendes inn til Norges Bank. Når coronarestriksjonene løftes vil det også være mulig å levere dem på sentralbankdepotene rundt i landet, samt ved sentralbankens kontor i Oslo sentrum.

Så mange gamle sedler er fremdeles ikke vekslet inn: Tallene er per onsdag 11. november. 10,3 millioner 50-lapper (515 millioner kroner)

6,9 millioner 100-lapper (690 millioner kroner)

4,8 millioner 200-lapper (960 millioner kroner)

4,1 millioner 500-lapper (2,05 milliarder kroner)

4,3 millioner 1000-lapper (4,3 milliarder kroner) Kilde: Norges Bank Vis mer vg-expand-down

Les også Seks milliarder kroner går snart ut på dato

Nye sedler

Det er over tre år siden Norges Bank startet å skifte ut gamle sedler med nye. Da kom de nye 100- og 200-lappene. Siden den gang har man rullet ut hele den nye seddelserien. De gamle har gått ut av sirkulasjon et år etter at de nye ble satt i sirkulasjon.

Den nye seddelserien inneholder ikke lengre portretter av kjente mennesker. Nå er det ulike motiver fra havet som preger sedlene.

Mens den nye tusenlappen har fått en bølge som motiv, har for eksempel 500-lappen fått redningsskøyten RS 14 «Stavanger».

Den nye 200-lappen Vis mer byoutline Jon Olav Nesvold / NTB

Her kan du lese mer om Norges Bank Kontanter