MYRE I VESTERÅLEN (Aftenposten): Kjæresteparet fra Romania flytter rundt i Europa der det er arbeid. Nå er det fiskemottak i Vesterålen som gjelder. – Uten sesongarbeidere fra utlandet hadde ikke dette gått, sier sjefen deres.

Kjæresteparet Drugá Ciprian (41) og Geta Romanescu (43) jobber på fiskemottaket til Gunnar Klo AS i Myre. Vis mer byoutline Jan T. Espedal

Tidlig i desember startet Drugá Ciprian (41) bilen i Italia. Han kjørte til Nederland der han plukket opp kjæresten Geta Romanescu (43).

Så satte de kursen nordover.

Etter 5000 kilometer i bilen kom de 15. desember til Myre i Vesterålen. Her skal de jobbe tre måneder under vinterfisket på mottaket hos Gunnar Klo AS.

De er begge opprinnelig fra Romania. Hun er fra byen Bârlad, mens han er fra Bacău. Begge byene ligger øst i Romania.

Romanescu kommer fra jobb på slakteri i Nederland.

– Jeg forlot Romania fordi arbeidet er dårlig betalt i forhold til prisene på det vi trenger. Der tjener jeg 400 euro på en måned. I Norge tjener jeg 3000 euro på en måned, forteller hun.

Månedslønnen i Norge tilsvarer dermed rundt 30.000 kroner.

Er tilbake i Norge

Ciprian har jobbet hos Fiat i Italia og som sjåfør i Tyskland. Før det jobbet han i Romania. For ham er det sesong nummer to i Norge, mens det for henne er tredje sesong i vinterfisket.

– Det er gode penger å tjene i Norge, og det er bedre å jobbe her enn i noe annet land jeg har jobbet. Vi bor godt og vi blir behandlet med respekt, sier Romanescu.

De bor sammen i et leilighetsbygg 100 meter unna mottaket.

Får minstelønnen

Sesongarbeiderne får betalt for tiden de jobber, forteller daglig leder Arne E. Karlsen i Gunnar Klo AS. De får betalt minstelønn for ufaglærte på 189,30 kroner timen. Det tilsvarer en årslønn på rundt 370.000 kroner.

Arbeiderne må stille når fisken kommer inn, uansett når på døgnet. Den kan ikke vente. Om kvelden den dagen Aftenposten er på besøk, venter de inn en båt med noen tonn fisk.

Da er det alle mann og kvinner i hektisk arbeid på mottaket.

Daniel Johansen tar imot fisken på kaia hos Gunnar Klo AS i Myre. I april flytter fisket nordover til Finnmark. Sesongarbeiderne flytter etter. Vis mer byoutline Jan T. Espedal

Følger fisken nordover

I april regner Ciprian og Romanescu med at arbeidet er over for denne sesongen i Myre. Fisket flytter nordover til Finnmark. Sesongarbeiderne flytter etter.

– Vi har arbeid i tre måneder i Honningsvåg, sier hun.

Romanescu sier hun liker å flytte rundt. Etter Honningsvåg blir det Nederland eller Romania. Hun har enn sønn på 21 år som jobber i Tyskland.

Ciprian har ikke barn. Familien er søster, bror og mor som har bodd i Italia i 20 år.

Når det blir snakk om barn for ham, ser de på hverandre og ler.

– Arbeid er viktig. Du trenger penger, mat og et liv. Det er dyrt å ha familie i Romania. Lønningene er ikke høye, sier Romanescu.

Hun håper en dag å flytte tilbake til hjemlandet. Han har mer dragning mot Italia.

Fisken kommer om vinteren

Karlsen i Gunnar Klo AS forteller 80 prosent av årsvolumet av fisk inn til bedriften kommer i vintersesongen.

– Vi kan ikke ha fast ansatte til å ta dette. Vi må bemanne opp. Det har vært vanskelig å få nordmenn til å jobbe i tre-fire måneder med uregelmessig arbeidstid. Uten sesongarbeidere fra utlandet hadde ikke dette gått, sier han.

Publisert: Publisert: 6. februar 2021 14:17