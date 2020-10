Stortinget med ny rekord: Aldri før har regjeringen fått så mange spørsmål om budsjettet

Ap spør om gratis frukt til statsrådene. SV spør om både gratis frukt og gratis menskopper. Rødt spør om restaurering av myr.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) og hans folk har hendene fulle med spørsmål fra Stortinget. Vis mer byoutline Olav Olsen

Publisert: Publisert: 29. oktober 2020 10:03

Opposisjonen på Stortinget har sendt 3258 spørsmål til Finansdepartementet om forslaget til statsbudsjett for neste år.

Dette er ny rekord i en tallrekke for de seks siste budsjettene. Det er 35 prosent flere spørsmål enn til 2020-budsjettet og nær 300 flere enn den forrige toppen i 2017.

Én av saksbehandlerne i departementet har fått over 100 spørsmål inn på skjermen sin. Vedkommende har ansvaret for bilavgifter.

Fristen for å spørre gikk ut 19. oktober. Finansdepartementet har frist til 30. oktober med å svare.

Sen jobbing i departementet

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet sier de legger stor vekt på gode svar innen fristen. Men det røyner på.

– Det ingen tvil om at denne oppgaven blir stadig mer krevende å håndtere for oss. Vi jobber sent og tidlig med å komme i mål. Dette arbeidet beslaglegger store deler av kapasiteten vår nå, sier hun.

Ap opptatt av frukt

Spørsmålene spenner fra kompliserte skattetema til mer dagligdagse temaer. Arbeiderpartiet og SV er opptatt av fruktforbruket i departementene.

Aps spørsmål lyder: «Har politisk ledelse i de enkelte departementene ordninger for frukt eller lignende som dekkes av departementet, og hvor mange penger er brukt på frukt til politisk ledelse fra sittende regjering tiltrådte 16. oktober 2013 og frem til i dag?»

Ingrid Heggø (Ap) er medlem av finanskomiteen.

– Dette er nok et tema som har kommet opp i den politiske debatten. Vi ønsker ganske enkelt å vite hva dette har kostet, sier hun.

Også SV tenker frukt

SV favner videre enn bare ledelsen når de spør om frukt: «Ber om en samlet oversikt over utgifter til fruktordninger i departementene, fordelt per departement».

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski forsvarer interessen for epler og bananer.

– Regjeringen kuttet fruktordningen på skolene for noen år siden. De har ordningen selv i departementet. Vi har fått tall for frukt i Utenriksdepartementet, og det er fra veldig store tall. Vi er for frukt. Det er veldig viktig for folkehelsen, sier hun.

Kari Elisabeth Kaski vil ha mer frukt i skolen. Derfor spør hin Finansdepartementet om gratis frukt i departementene. Vis mer byoutline Vidar Ruud, NTB.

Kaski vil ha frukten tilbake i skolene. Kostnaden for frukt på bordet i departementene skal hun bruke som brekkstang.

Hun fikk svar onsdag:

1.440.223 kroner for frukt i januar- september i år i alle departementene

Utenriksdepartementet topper eplespisingen helt suverent med 443.446 kroner

Kunnskapsdepartementet på bunn har spist for bare 14.076 kroner hittil i år

Spør på vegne av de unge

SV har også stilt dette spørsmålet: «Hva er kostnaden hvis vi lager en ordning for gratis menskopp, bind og tamponger, med tilsvarende modell som «gratis kondomer»?»

– Dette er en hovedsak for vår ungdomsorganisasjon Sosialistisk Ungdom. Men vi har ennå ikke bestemt om det skal inn vårt alternative budsjettet, sier Kaski.

Ap spør mest

Arbeiderpartiet ligger på en suveren topp i antall stilte spørsmål. Fremskrittspartiet stiller færrest.

Finanspolitiker Heggø (Ap) vil ikke bli tatt i feil. Derfor spør hun mye.

– Vi må ha riktige tall når vi lager vårt alternative statsbudsjett. Hvis et eneste komma står feil, så blir vi tatt på det. Derfor er det helt nødvendig å spørre Finansdepartementet, sier hun.

Av og til har departementet i svarene gjort nødvendige forutsetninger hun ikke hadde tenkt på.

– Det er vanskelig for oss å ha oversikt over alt departementet trenger for å kunne svare. Slik sett ville det vært enklere hvis vi kunne ringe departementet, sier hun.

Tre spørsmål fra Stortinget Spørsmål fra Arbeiderpartiet: «Hvordan kan en skatt på lobbyvirksomhet innrettes og etterleves?» Ap spør også om hvorfor regjeringen ikke har fulgt opp anmodningsvedtak om forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter. Rødt har spurt om hvor mye myr som kan restaureres og hvor mye vil det koste å restaurere 15 prosent av alle forringede naturtyper innen 2025. Vis mer vg-expand-down

Krever egne utredninger

Det er ikke bare antallet spørsmål som har økt. Wålen i Finansdepartementet sier flere spørsmål enn før er spesielt arbeidskrevende å svare på.

– For eksempel forutsetter enkelte spørsmål temmelig omfattende innsamlinger av fakta i alle fagdepartementene med etterfølgende sammenstilling i Finansdepartementet, sier hun.

De omfattende spørsmålene kan gjøre det vanskelig å holde fristen.

– I verste fall påvirker det kvaliteten på svarene, sier hun.

Alle svar skal godkjennes i politisk ledelse i departementene som er involvert.

Frp kombinerer syv endringer

Fremskrittspartiet er opptatt av biler og har stilt et spørsmål om engangsavgiften. Partiet ramser opp syv forskjellige endringer i den.

De vil vite virkningen på statsbudsjettet av å gjennomføre hver av disse «og ulike kombinasjoner av tiltakene.»

Ett tiltak om gangen og deretter hvert tiltak kombinert med ett av de andre blir i alt 28 tilfeller. Hvis flere enn to tiltak skal gjennomføres sammen, blir antallet tilfeller veldig mye høyere.

Spørsmålet med de minst 28 tilfellene avsluttes med: «Ber om lovteknisk bistand.»

Musikkterapi i budsjettet

Ellers er det spurt om rusomsorg i fengslene, skogvern, amerikanske marinesoldater, skattefritak for trening og prisen på togbilletter.

Senterpartiet har stilt spørsmålet: «Kor mange årsverk musikkterapeutar finst innan rusomsorg i spesialisthelsetenesta?»

Finansdepartementet har forelagt spørsmålet for Helse- og omsorgsdepartementet.

Svaret er: «Det føreligg ikkje offentlig statistikk over talet på årsverk musikkterapeutar som finst innan tverrfaglig spesialisert rusbehandling i spesialisthelsetenesta.»