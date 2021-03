Kronen nådde sitt sterkeste nivå på over ett år på viktig indeks

Et kommende rentemøte, oljeprisoppgang og positive aksjemarkeder har bidratt til å styrke kronen den siste uken, mener analytikere.

Samme dag som oljeprisen nådde sitt høyeste nivå siden mai 2019, var kronekursen på sitt sterkeste på lenge på I44-indeksen.

Denne uken nådde kronekursen sitt sterkeste nivå på I44-indeksen på over ett år.

Mandag ble kronen målt på 108,51 poeng. Det er det sterkeste siden 9. januar i fjor, da indeksen var på det samme nivået.

Samme dag bikket oljeprisen over 71 dollar – sitt høyeste nivå siden mai 2019.

Norges Bank registrerer I44-indeksen hver dag. Den måler kronekursen mot 44 av Norges handelspartneres valutaer, og er det foretrukne målet sentralbanken bruker på kronekursen.

Kronen har også styrket seg mot både dollar og euro de siste dagene.

Kronen startet uken på rundt 10,2 målt mot euroen. Torsdag ettermiddag koster én euro 10,08 kroner.

Dollaren startet uken på 8,6. Torsdag ettermiddag koster én dollar rundt 8,4 kroner.

Analytikere trekker frem oljeprisen og aksjemarkedet som de umiddelbare driverne. Samtidig nærmer Norges Banks neste rentemøte seg, og der ventes det nye hint om neste renteheving.

Oljeprishopp etter Opec-møte

– Som alltid er det flere ting som påvirker kronekursen, men det er en ting som har endret bildet en god del: Opec-møtet på torsdag, sier valutaanalytiker Magne Østnor i DNB Markets til E24.

Da oljekartellet samlet seg i forrige uke, bestemte landene seg for å holde fast på produksjonsnivåene.

På forhånd var det ventet at produksjonen skulle økes med 500.000 fat om dagen fra april, og at Saudi-Arabia skulle avslutte sine egne kutt på én million fat per dag.

Når dette ikke skjedde klatret oljeprisen kraftig.

– Det gjorde definitivt noe med balansen i oljemarkedet i det korte bildet, og det hjelper på kronen, sier Østnor.

Venter tidligere renteheving

– Og så er det sånn at vi ser at det bygger seg opp noen haukete forventinger til Norges Bank, at de kommer med flere og tidligere rentehevinger, sier valutaanalytikeren.

Sentralbanken kommer med sin rentebeslutning på torsdag i neste uke, sammen med en ny pengepolitisk rapport med ferske anslag.

Forrige rapport kom i desember i fjor. Men mye har endret seg siden den tid, trekker Østnor frem frem.

– Og det blir å slå inn åpne dører å si at det kommer en opprevidering av rentebanen. Så er spørsmålet hvor stor den opprevideringen blir.

DNB Markets valutaanalytiker Magne Østnor tror oljeprisen og renteforventninger har bidratt til kronestyrkingen den siste uken.

Østnor trekker frem at det er vaksineringen mot coronaviruset som er avgjørende for når smitteverntiltakene kan lempes på, og når Norges Bank kan gjøre endringer.

Og det er ikke sikkert at forventningene til sentralbanken vil forandre seg veldig, sammenlignet med tidligere, mener han.

– Det kan hende Norges Bank beholder anslagene for for eksempel BNP og ledighet. Men når vi vet at vi står på beina, at vi har fått rullet ut vaksiner og leveransene kommer som planlagt, så er nedsiderisikoen blitt vesentlig mindre. Da vil nok Norges Bank tenke annerledes.

DNB Markets venter for øvrig at første renteheving vil komme i desember.

– Vaksinasjonen går raskere

Også Nordea Markets valutastrateg Ole Håkon Eek-Nielsen peker på det kommende rentemøtet som en bidragsyter til kronekursen.

– Vi går inn i et nytt rentemøte med gode utsikter for opprevideringer av rentebanen, sier han.

– Vaksinasjonen går raskere enn Norges Bank forutså i desember, og det tyder på at det blir få smitteverntiltak etter andre kvartal. Konsensus nærmer seg nå at vi er nokså åpne til sommeren, mens Norges Bank hadde i hovedscenarioet sitt fra desember at vi skulle ha smitteverntiltak ut året.

Nordea Markets valutastrateg Ole Håkon Eek-Nielsen mener stemningen i aksjemarkedet har hjulpet kronekursen.

Det bidro til at Nordea oppjusterte sine egne prognoser. Meglerhuset forventer to rentehevinger i år: Både i september og i desember.

– Det er ikke sikkert at Norges Bank går dit, men i rentebanen fra desember trodde de ikke på renteøkning i år i det hele tatt, sier Eek-Nielsen.

Nordea-strategen trekker også frem aksjemarkedet for å forklare utviklingen for kronen den aller siste tiden.

– Det er «the usual suspects»: oljeprisen og aksjemarkedet. Det positive aksjemarkedet de siste dagene hjelper ganske mye, og preger det kortsiktige bildet for kronekursen.

– Men den lange trenden - at euroen har gått fra 13,2 for nesten et år siden til nesten 10 blank nå - det er realøkonomi, oljeprisen og innhenting.

Euroen nærmer seg 10 kroner

– Kan vi se en euro verdt under ti kroner snart?

– Ja, det er godt mulig. I våre prognoser ser vi for oss en ganske mye sterkere krone i løpet av året, og er litt mer nøkterne på kortere sikt. Det er langt fra utenkelig, men det blir litt som å spå aksjemarkedet i det korte bildet, sier Eek-Nielsen i Nordea.

Også Magne Østnor i DNB Markets sier at nivået er nært.

– Det er innenfor normale svigninger på en dag. Men etter min mening nærmer kronen seg et rimelig nivå gitt situasjonen vi har i norsk økonomi. Men valutakurser svinger mye og tidvis brutalt, og dette området er langt i fra en eksakt vitenskap.