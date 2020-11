Norges Bank kutter kronekjøp med over en milliard per dag

Norges Bank kutter de daglige kronekjøpene med 1,1 milliard til 500 millioner fra og med i dag. Årsaken kan være en frykt for å trekke for mye likviditet ut av markedet mot årsskiftet, og er ikke et tegn på mindre oljepengebruk, tror SEB-strateg.

23. november 2020

Norges Bank reduserer sine daglige kronekjøp til 500 millioner kroner fra 1,6 milliarder fra og med 23. november, ifølge en melding fra sentralbanken.

«Lavere overføringer fra SPU (Oljefondet jour.anm.) medfører at Norges Bank har mindre valuta å veksle enn tidligere lagt til grunn», heter det i meldingen.

Som følge av coronakrisen har sentralbanken økt kronekjøpene dramatisk til en ny rekord på 2,5 milliarder kroner i juli, for å kunne overføre penger til regjeringen og dekke den kraftig økte oljepengebruken. Utover høsten har kjøpene derimot blitt redusert.

Norges Bank veksler valuta på vegne av staten, slik at oljeinntekter i utenlandsk valuta kan brukes over statsbudsjettet.

– Ikke mindre oljepengebruk

Kuttet i kronekjøpene kommer ikke på grunn av mindre oljepengebruk, forklarer sjefstrateg i SEB, Erica Blomgren Dalstø til E24. Hun tror heller sentralbanken frykter en skjevdeling i pengemarkedet, som kan presse bankrentene opp mot årsskiftet.

– Jeg tror at en grunn til at Norges Bank velger å gjøre dette nå, er at det vært store skatteinnbetalinger i november, slik at de har nok norske kroner på konto og dermed har mindre behov for å kjøpe kroner i markedet, sier hun.

– På den måten kan de unngå å trekke likviditet ut av markedet, som ellers kunne presset pengemarkedsrentene opp mot årsskiftet.

Hun presiserer at dette ikke betyr at behovet for norske kroner for å finansiere budsjettunderskudd er mindre enn man tidligere har trodd, snarer motsatt på grunn av ny krisepakke.

– Dermed blir det veldig interessant å se hvor mye kroner de vil kjøpe i januar.