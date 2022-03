Finanstopp: Norge bør bruke enorme ekstrainntekter på flyktninghjelp

Den norske staten tjener enda mer enn vanlig, ettersom energiprisene stiger til historiske nivåer. Tom Staavi mener store deler av merinntektene bør gå til å ta imot flyktninger.

Tom Staavi er informasjonsdirektør i Finans Norge. Personlig mener han at Norge bør bruke mer penger på hjelp til ukrainske flyktninger.

«Norge tjener nå mye mer enn vi ellers ville tjent på salg av olje, gass og energi», skriver Staavi på Twitter.

«Helt personlig mener jeg store deler av den merinntekten bør gå til å ta imot flyktninger og bidra der de gjør mest nytte. Nå er tiden for å være mer raus enn normalt», skriver Staavi.

Staavi sier til E24 at Norge kommer til å tjene grovt på at et uskyldig folk i Europa er angrepet og står overfor enorme lidelser.

Han viser til tall fra forvaltningsselskapet Holberg Fondene. De har anslått at Norge i år får rundt 1.000 milliarder kroner i merinntekter, som følge av skyhøye energipriser, spesielt på gass.

Gassprisen har nådd rekordhøyt nivå. Oppgangen den aller siste tiden kommer av usikkerhet grunnet krigen i Ukraina. Norge er Europas nest største gasseksportør, bak Russland. I tillegg er oljeprisen på sitt høyeste på mange år.

– Vil vi egentlig ha disse pengene?

Det spørsmålet stiller Staavi.

– Ser du noen motforestillinger?

– Det er alltid snakk om Oljefondet og vår fantastiske evne til å spare pengene som tilhører fremtidige generasjoner, sier han og fortsetter:

– Men nå står vi overfor et veiskille i Europa. Vår evne til å ta kloke beslutninger vil påvirke folk senere, sier Staavi.

129 ukrainere har søkt om asyl i Norge. Nesten en million flyktninger fra Ukraina har kommet til EU-landene, ifølge EUs innenrikskommissær Ylva Johansson. FNs høykommissær for flyktninger sier strømmen savner sidestykke, skriver NTB.

Anslag: 1.000 milliarder i merinntekter Holberg Fondene anslår at Norge i år får store merinntekter som følge av skyhøye energipriser, spesielt på gass. De har tallfestet anslaget til 1.000 milliarder kroner.

Anslagene er basert på fremtidspriser i markedet. De er svært usikre, og har flere forutsetninger.

Anslagene er basert på fremtidspriser i markedet. De er svært usikre, og har flere forutsetninger.

Forutsetningene er at produksjonsvolumet er stabilt og at kronen er stabil. Den største usikkerhetsfaktoren er prisene, sier porteføljeforvalter Gunnar Torgersen i Holberg Fondene til E24.

Anslagene til Holberg Fondene for Norges eksport av olje og gass i 2022.

– Dette er min personlige mening. Den representerer ikke finansnæringen, understreker Staavi, som er informasjonsdirektør i Finans Norge, hovedorganisasjonen til finansnæringen.

«Tweetene er mine, men man kan ikke skru av og på at man representerer noe mer», står det i bioen på Staavis Twitter-konto.

– Hvordan skiller du rollene som informasjonsdirektør i Finans Norge og dine egne personlige meninger?

– Man må ha lov til å ha personlige meninger. For meg er dette dypt personlig.

Må ta debatten

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets sier anslagene for hvor mye Norge kommer til å tjene på eksport av energi i år er usikre.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets

Uansett har Norge tjent – og vil tjene de neste månedene – nok til at debatten bør tas.

– Koblingen mellom begivenheten og de som rammes er så tett at det er umulig å ikke tenke på at det er sammenheng mellom den enes død og den andres brød, sier Andreassen.

Andreassen peker på at Norge allerede gir milliarder i strømstøtte til egen befolkning.

– Det er en normal etisk betraktning å si at dette har vi råd til, sier Andreassen.

Frp uenig

Erlend Wiborg, innvandrings- og integreringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet er ikke enig med Staavi.

Erlend Wiborg, innvandrings- og integreringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet

– Merinntektene vi får nå er brukt opp for lengst. Det via en altfor stor innvandring til Norge over mange år og de forpliktelsene man har tatt på seg gjennom de som kommer inn i Norge, sier Wiborg.

Wiborg sier for øvrig at partiet mener Norge skal bidra til flyktningkrisen som følge av krigen i Ukraina.

– Dette er i våre nærområder. Vi mener Norge bør bruke hele flyktningkvoten på ukrainske barn, eldre og funksjonshemmede, sier Wiborg.

– Må prioriteres opp mot hverandre

Finansdepartementet skriver i en e-post at statens inntekter fra olje og gass settes inn på Statens pensjonsfond utland (Oljefondet), som er opprettet for at inntektene skal komme fremtidige generasjoner til gode.

«Fondet skjermer statsbudsjettet for store kortsiktige svingninger i prisen på olje og gass, enten prisene er lave eller høye. Fondet er samtidig sårbart for fall i verdens finansmarkeder. Inntektene fra fondet er ikke øremerket, og ulike utgifter må prioriteres opp mot hverandre innenfor de rammene handlingsregelen setter», skriver kommunikasjonsrådgiver Celine Lyse Augdal i departementet.

