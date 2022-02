Sjeføkonom tviler på at Oljefondet får solgt russiske aksjer: – For sent

Det er ingen grunn til å tro at Russland skal la Oljefondet selge aksjeposter i landet, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets.

Søndag kveld meldte regjeringen at Oljefondet fryser investeringene i Russland, og starter prosessen med å trekke ut fondet.

Regjeringen skisserer altså to handlingsløp: Først stoppe alle nye investeringer i Russland, og så starte prosessen med å selge eksisterende russiske aksjeposter.

Men å selge Oljefondets russiske aksjer vil bli utfordrende – eller nærmere umulig – mener Sparebank1 Markets sjeføkonom Harald Magnus Andreassen.

– Det er for sent nå. Det er ikke sånn at Oljefondet kan finne bakveier for å få penger ut av Russland. Og det kan være de pengene fryses, sier Andreassen til E24.

Kan frata Norge aksjer

Sjeføkonomen trekker frem flere grunner til at et nedsalg vil bli utfordrende.

For det første: Flere russiske banker stenges nå ute av det internasjonale betalingssystemet Swift. Dette vil gjøre det teknisk vanskelig å få penger ut fra Russland til Norges, dersom det skulle være mulig å selge aksjer i russiske selskaper.

For det andre: Når flere land har valgt å fryse russiske eiendeler i egne land, kan Russland svare med samme mynt. Andreassen forklarer at det kan innebære at Russland stenger Norges adgang til egne aksjer i landet – eller at Russland rett og slett tar fra Norge eiendelene de har i landet, såkalt «nasjonalisering».

– Det er ingen grunn til å tro at Russland vil hjelpe dem som slår til så hardt nå som vi gjør. Vi kan neppe forvente at Russland står med lua i hånda og sender penger til oss, sier Andreassen.

– Blir ikke ruinert

Andreassen tror Oljefondet kan se langt etter å få solgt russiske aksjer, dersom de i det hele tatt får beholde dem, før konflikten eventuelt er over.

Han trekker frem at den britiske oljegiganten BP, som nå melder at de trekker seg ut av russiske oljeselskapet Rosneft, trolig ikke forventer å få noen av pengene sine tilbake.

Oljefondets aksjer i Russland var verdt 25 milliarder kroner ved årsskiftet – rundt 0,2 prosent av fondets totale verdi. Etter at konflikten med Ukraina startet, har russisk børs stupt. Verdiene fondet hadde i Russland, er trolig halvert allerede.

– Så den norske staten blir ikke ruinert om det verste skulle skje. Det er overhodet ikke viktig for fondet i økonomisk forstand. De daglige kursbevegelsene i fondet er normalt større enn dette, sier Andreassen.

I 2020 hadde Oljefondet aksjer i 47 russiske selskaper. De største investeringene var den gang i storbanken Sberbank, gassgiganten Gazprom og oljeselskapet Lukoil. Den oppdaterte listen over hvilke russiske selskaper Oljefondet har aksjer i, kommer torsdag 3. mars i fondets årsrapport.