Sjeføkonomer venter få konsekvenser av SVs exit: – Må kompromisse på begge sider

Politikernes pengebruk er styrt av handlingsregelen. SVs exit fra et rødgrønt regjeringssamarbeid vil derfor ha få konsekvenser for norsk økonomi, sier sjeføkonomer.

SV-leder Audun Lysbakken (midten), Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø holder en pressekonferanse etter at det har blitt brudd i sonderingene mellom SV, Ap og Sp om mulig regjeringssamarbeid på Hurdalsjøen hotell onsdag Vis mer

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank er ikke overbevist om at SVs exit vil få veldig store konsekvenser for den norske økonomien.

– Det er jo sånn i Norge at finanspolitikken i stor grad begrenses av handlingsregelen. Erfaringsmessig vil ikke samlet pengebruk endre seg så mye fra regjering til regjering, men innretningen blir litt annerledes, sier Jullum.

– Politisk står SV i hovedsak til venstre for Ap og Sp, så om noe ville det være sånn at en mindretallsregjering med Sp og Ap nok vil vris litt i retning sentrum. Det betyr sannsynligvis ikke mye for den samlede pengebruken, men for den økonomiske politikken ligger de litt nærmere høyresentrum enn med SV.

– Har ikke noe å si

Jullum får støtte fra DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland.

– Fra et makroøkonomisk perspektiv har ikke dette noe å si, sier hun.

– Vi har påpekt at det ikke er sånn at et regjeringsskifte fra en blå type regjering til en rødgrønn type vil ha noe å si for den overordnede pengebruken - altså for hvor mye politikerne bruker av oljefondsmidlene.

Men selve politikken og sammensettingen innenfor budsjettrammen vil bli annerledes – uten at skillelinjene er store i Norge, understreker Haugland.

– Men budsjettrammen i seg selv er ført av handlingsregelen - både for høyre- og venstresiden. Den tilsier at i et normalår skal pengebruken være på rundt tre prosent av Oljefondets verdi.

– Må kompromisse på begge sider

Jullum i Danske Bank understreker at det er på miljø de tre partiene er mest uenige, og at det finnes et større mulighetsrom for Ap og Sp nå. Men det har også ulemper, påpeker Jullum.

– Det er nok på miljø at uenigheten er størst, og det vil nok få mindre betydning, men det betyr at i en del saker vil Ap og Sp støtte seg på de andre sentrumspartiene og Høyre. Det er jo stor enighet mellom Ap og Høyre i en del økonomiske spørsmål, så det vil være mulig. Samtidig er det mulig å søke flertall til venstre på det som gir mer omfordeling.

– Dette vil øke handlingsrommet litt, men samtidig betyr det at usikkerheten blir større. Nå som de skal komme med statsbudsjett så må de gjennom Stortinget, og med et flertall ville usikkerheten vært mindre. Men det blir som vi så da Frp gikk ut av regjeringen, det blir mer påslag og endringer i forbindelse med stortingsbehandlingen.

– Erfaringen er at når du ikke har flertall må du kompromisse på begge sider. Da sprekker det litt, men vi snakker ikke mange milliarder – bare noen få.