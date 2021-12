Vedum: – Hele poenget er at færrest mulig skal miste jobben

Finansministeren lover bedre forutsigbarhet både for bedrifter og arbeidstagere når regjeringen legger frem økonomiske tiltak klokken 08.30.

PRESSEKONFERANSE: Trygve Slagsvold Vedum og tre andre statsråder legger tirsdag frem økonomiske tiltak. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Summen av de tiltakene vi kommer med i disse rundene vil gjøre det litt mindre vanskelig for folk, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til VG før tirsdagens pressekonferanse.

Tirsdag klokken 08.30 legger Vedum sammen med næringsministeren, kulturministeren og arbeidsministeren frem økonomiske tiltak etter mandagens nye, inngripende tiltak fra regjeringen.

Regjeringen innførte skjenkestopp i hele landet, en kraftig innstramming på hjemmekontor og arrangementer – og gult nivå i skoler.

Noen av støttegrepene som vil bli presentert tirsdag er en snarlig lønnstilskuddsordning, en høyere permitteringsgodtgjørelse og minstegaranti for selvstendig næringsdrivende, forteller finansministeren til VG.

– Det er viktig både med lønnstilskudd for å holde folk i arbeid og en nasjonal og kommunal kompensasjonsordning for å få flest mulig bedrifter gjennom dette. Den kommunale kan tilpasses bedre for bedrifter som ikke er helt A4, for eksempel innenfor reiseliv, sier Vedum.

Lønnstilskuddsordningen skal være på plass i løpet av én uke:

– Hvis det er opp til regjeringen så blir den det. Vi ønsker å få til det sammen med partene i arbeidslivet.

Se pressekonferansen med finansminister Vedum klokken 08.30 her:

– Særdeles krevende

– Punkt én er at vi skjønner at dette er særdeles krevende for dem som står i den utrolig tunge situasjonen det er når de må stenge ned eller redusere den virksomheten de driver med, sier Vedum.

Han nevner aktører innenfor kultur, idrett, kirker, kafeer og reiseliv – i det store og hele steder hvor folk møtes.

– Derfor er det veldig viktig for regjeringen at vi hele tiden har ønsket å komme med økonomisk kompenserende tiltak samtidig som nye smittevernrestriksjoner.

PARTENE: LO, Virke og NHO vil alle ha en finger med i spillet før de økonomiske tiltakene rulles ut. Her med næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Vis mer

– Mange som rammes har vært gjennom halvannet år med dette – økonomien er helt på grensen. Hva vil du si til dem?

– Summen av de tiltakene vi kommer med i de rundene her vil gjøre det litt mindre vanskelig for folk. Men det er ingen som ønsker å komme på denne typen støttetiltak, for det er jo det det er, sier Vedum.

– Men summen av de tiltakene vil hjelpe bedrifter, de vil gjøre det litt mindre vanskelig og gi litt mer trygghet for arbeidstagere.

– Hvorfor bruker du ordet «litt»?

– Det er vanskelig uansett. I kroner og øre er det store tall i en politisk sammenheng. Men for de enkeltpersonene som driver en bedrift, planlegger kulturarrangementer eller driver en forening, så er det uansett ikke en ideell situasjon. Det er derfor vi stiller opp med felleskapets ressurser for å prøve å komme opp denne kneika.

– Det er enkeltmennesker der ute som nå risikerer å bli permittert og miste jobben?

– Det er det. Hele poenget er at færrest mulig skal miste jobben. Vi vet at mange bedriftseiere gjør det de kan for å holde sin bedrift gående. Vi må aldri glemme enkeltpersonene, derfor må vi ha ordninger som treffer.

Mer trygghet

Dette sier Vedum blir det viktigste med tiltakene som kommer klokken 08.30:

– Hovedlinjen vil være mer trygghet for de som driver med kultur og idrett, de som driver med en blanding av idealisme og forretning, for eksempel innenfor foreningsliv. Det er ganske mange tiltak som handler om å trygge bedriftene og mer forutsigbarhet rundt arbeidstagere, med permitteringer og alt det.

Deretter skal de sammen med partene i arbeidslivet komme til enighet om utformingen av de ulike tiltakene.

– Hva sier du til hun som har jobbet på en restaurant og nå mister jobben?

– For det første er vi opptatt av at vi skal ha et godt permitteringsregelverk, hvor man får en høyere permitteringsgodtgjørelse enn tidligere, at man får 80 prosent av 3G. Og grunnen til at vi ser på lønnstilskuddsordningen er for å se om flere fortsatt kan være i jobb – for det er en ekstra bør å gå ledig. For eksempel kan de delvis være i jobb og delvis få lønnstilskudd.

Les også Ny nedstengning for kulturlivet: – Håper myndighetene forstår hva de driver med

Les også Dette er de nye tiltakene