Erna Solbergs syv løfter: Lover flere private jobber

Statsminister Erna Solberg (H) lover flere private jobber, kortere helsekøer og et klimaløft i sin fireårsplan for Norge. – De virker lei, mener Ap-nestleder Hadia Tajik som gir løftene «terningkast tre».

– Vi er på vei til å få fart på Norge igjen etter pandemien, sier Erna Solberg.

Hun viser til SSB som forrige uke varslet at det var rekordmange nyetablerte selskaper i andre kvartal og at sysselsettingen er på vei tilbake til nivået før pandemien.

Hun legger mandag frem en fireårsplan for Norge.

– Jeg skal innrømme at inspirasjonen til å skrive dagens tale kommer fra Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum. Like før sommeren la de to frem henholdsvis en 100-dagersplan og en hasteplan for Norge, sier Erna Solberg.

– 100-dagersplaner og hasteplaner er sikkert gode gimmicker. Men hastverk er en dårlig måte å styre et land på, sier hun.

Fireårsplan

Solberg har et klimaløfte og retter seg til de unge:

– Vårt løfte til de unge, er at vi skal fortsette å kutte klimautslippene i neste fireårsperiode, sier Solberg.

Hun sier at det handler om å vri næringslivet i grønnere retning – og at dagens rapport fra FNs klimapanel viser det.

Solberg lover i talen at fire av fem nye jobber skal skapes av det private, at helsekøene skal ned og et løft for videregående og ungdomsskolen.

Til VG etter talen sier hun at Norge må øke tempoet i klimapolitikken.

– Gjør vi nok i Norge?

– Vi gjør mye, men vi må få tempoet enda mer opp. Da må vi realisere teknologien og sørge for at vi har de gode ordningene, sier Solberg.

– Virker lei

Ap-nestleder Hadia Tajik kaller Erna Solbergs løfter «blodfattige greier».

– Det er ganske tomme løfter etter åtte år med Høyre-politikk. Jeg tror folk gjennomskuer dette. Vi ser resultatene etter åtte år i regjering. Bare siden 2015 har vi mistet 10.000 sysselsatte i industrien og handelsoverskuddet er redusert med 400 milliarder kroner, sier hun.

Tajik sier at det da er spesielt å høre Høyre snakker om flere arbeidsplasser i privat næringsliv.

– Hva synes du om løftene?

– Terningkast tre. De prøver. De vil gjerne, men de har liten troverdighet. Resultatene etter åtte år med Høyre i regjering viser at det ikke går ikke an å stole på dem, sier hun.

– Virker de lei?

– Ja, de virker lei, sier Tajik.

VIRKER LEIE: Hadia Tajik mener Erna Solberg og Høyre virker leie etter åtte år i regjering. Vis mer byoutline Frode Hansen

Vedum: – Små ideer

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at Solbergs «frihetsreform» og «trygghetsreform» høres bra ut, men at det er tomme ord.

– Dette er små ideer og sentraliserende løsninger, sier Vedum til VG.

Han sier at alle selvsagt er fri til å bo der de vil, men at det er statens oppgave at det skal være gode tilbud der folk bor.

Han mener at Solberg har sviktet på å skape nok private, grønne jobber.

– Vi kan trikse med ulike tall, men det har ikke blitt industriløft, ikke aktiv industripolitikk og vi er mer oljeavhengige enn noen gang, sier han.

– Lov og orden-partiet Høyre har også glemt at vi trenger lov og orden i hele Norge. De har bommet totalt på å styrke nærpolitiet, sier Vedum.

SLAKTER LØFTENE: Trygve Slagsvold Vedum sier det blir tomme ord i fin innpakning fra Erna Solberg. Vis mer byoutline Rodrigo Freitas

Forsvarer privatisering

Det offentliges andel av BNP har økt kraftig de siste årene, men Erna Solberg avviser at de har mistet troverdighet på å skape private jobber.

Hun viser til at corona har ført til de store endringene den siste tiden.

Solberg sier at fireårsplanen ikke kan gjennomføres raskt.

– Ingenting av det jeg har nevnt her kan gjøres unna i en fei. Vi vil ikke være i mål før julaften, sier Solberg.

Hun sier at et Norge i endring krever med Høyre-politikk.

– Noen ganger vil det også kreve upopulære avgjørelser, sier hun.

PRIVATISERING: Helseminister Bent Høie skal lede en sektor med større rom for de private enn hvis de rødgrønne tar over, hvis Høyre vinner. Vis mer byoutline Terje Bringedal

Solberg lover at ventetidene i helsevesenet skal ned med i snitt to uker de neste fire årene.

Hun forsvarer også privatisering i helsevesenet.

– Det viktigste når du er syk er å bli frisk. Og så lenge behandlingen du får er god, spiller det ingen rolle hvem den behandlingen kommer fra, sier hun.

Solberg sier at Høyres mål vil være at 100.000 pasienter får fritt behandlingsvalg innen 2025.

STÅENDE APPLAUS: Erna Solberg fikk stående applaus fra Høyre da hun kom til talerstolen. Vis mer byoutline Terje Bringedal

Flere fullføre videregående

Hun lover at 5000 flere elever skal fullføre videregående skole.

– For det har blitt vanskeligere å klare seg i arbeidslivet uten fullført videregående skole, sier hun.

Høyre vil også ha en ungdomsskolereform med et obligatorisk yrkesfaglig valgfag.

– Jeg tror nemlig at vi går glipp av mange flinke fagarbeidere fordi folk som hadde trivdes med yrkesfag ikke har fått muligheten til å få smaken på yrkesfag, sier hun.

