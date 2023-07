Så mye har prisene steget hos Oda: Soyasaus økte med nesten 50 kroner

Enkelte varer hos nettbutikken Oda har steget langt mer enn den generelle prisveksten på mat.

E24/VG har sammenlignet prisene hos Oda, Norges største matbutikk på nett, i juli i år med juli i fjor.

Prisene på matvarer økte 2,5 prosent fra mai til juni, ifølge tall fra SSB. Statistikkbyrået sier det er uvanlig at prisene øker så mye i juni.

Fra juni i fjor til juni i år har prisene for matvarer og alkoholfrie drikkevarer økt med 13,7 prosent.

Sammenligner man prisene hos Oda 27. juli 2022 med prisene 10. juli 2023, er det flere varer som har steget mye mer enn 13,7 prosent det siste året.

Disse utvalgte varene har økt mest hos Oda:

Freia Kvikk Lunsj 6-pakk, opp 38,1 prosent.

Kikkoman Soyasaus 1 liter, opp 35,6 prosent.

Yes Original oppvaskmiddel, opp 39,7 prosent (per vask).

På motsatt side av skalaen er det Twinings Earl Grey-te som har falt mest i pris. For 50 poser har prisen sunket med 43,9 prosent fra 88 kroner til 49,4 kroner på et knapt år.

– Oda er en lavprisbutikk, og vi følger markedsprisene. Utover det kan jeg ikke uttale meg om prisutviklingen på enkeltprodukter av hensyn til konkurranseloven, svarer kommersiell direktør i Oda, Anders Hansen på spørsmål om hvorfor prisen på disse varene har endret seg og om prishoppet fra mai til juni.

Gir blant annet kronekursen skylden

Dagligvaregigantene Rema 1000, Coop og Norgesgruppen NorgesgruppenKonsernet er landets største handelshus. Eier butikkjedene Kiwi, Joker, Spar og Meny, samt grossisten Asko. peker på blant annet kronekursen, tørke i Sør-Europa og etterslep på prisøkninger fra leverandører som årsaker til prishoppet på mat i juni.

– Utviklingen vi ser nå er blant annet et resultat av etterslep av prisøkningen vi fikk inn til oss i vinter. Kjedene har ligget langt bakpå med å ta ut prisøkningene, sa Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, til E24 mandag.

– Den svake norske kronen er en annen faktor, som gjør at råvarer, som i prinsippet egentlig har gått ned i pris, likevel blir dyrere for oss, fortsetter hun.

Spesielt frukt og grønnsaker trekker indeksen opp i juni, ifølge SSB.

– Tørke i Sør-Europa har bidratt til økte innkjøpspriser på frukt og grønnsaker, og sammen med en svekket kronekurs bidrar dette spesielt til at frukt og grønnsaker trekker indeksen opp i juni, sa Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop.

Peker på taktiske årsaker

Bent Sofus Tranøy, professor ved Høyskolen i Innlandet og Høyskolen Kristiania, sier til E24 at han tror dagligvarekjedenes prishopp i juni kan ha kommet av taktiske grunner.

– Etter den store oppmerksomheten kjedene har fått rundt prisøkningene på mat, så kan det hende de mener det er hensiktsmessig å ta inn noe av prisøkningene før juli, sier Bent Sofus Tranøy, professor i statsvitenskap, til E24.

1. juli er én av to prisvindu-datoer prisvindu-datoerTo ganger i året trer prisøkninger fra leverandørene til dagligvarekjedene i kraft. Det er 1. februar og 1. juli. i norsk dagligvarehandel. Da justeres innkjøpsprisene som dagligvarekjedene har overfor leverandører som Tine, Nortura, Orkla og Ringnes.

Prisene i dagligvarebutikkene justeres kontinuerlig opp og ned, men tradisjonelt har disse prisvinduene medført de klart største prishoppene.

E24 sjekket prisene i de tre største dagligvarekjedene både før og etter «prisvinduet» 1. juli i år.

Rema 1000 varslet i juni at de vil droppe denne modellen som gjør at prisene øker ekstra mye to ganger i året. Nå vil de heller forhandle med leverandørene året rundt.

