Vedum om 2023: – Den største trusselen er den sterke prisveksten

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og økonom Olav Chen kommer med sine utsikter for rikets tilstand det kommende året.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Saken oppdateres...

De økonomiske utfordringene står i kø for både folk og regjering.

Galopperende priser, høyere renter og historisk høye strømpriser har dominert overskriftene det siste halvåret.

– Den største trusselen er den sterke prisveksten. Det skaper mest bekymring hos folk, innleder finansminister Vedum sitt innlegg.

Nå peker imidlertid noen piler svakt i riktig retning.

Prisveksten dempet seg mer enn ventet i desember og sjeføkonom Kjersti Haugland mener det er forsvinnende liten sannsynlighet for at Norges Bank vil overraske med atter en ny renteheving nå i januar.

Les også Prisveksten i Norge dempet seg til 5,9 prosent i desember

Dermed kan styringsrenten, som nå ligger på 2,75 prosent, bli stående en stund til.

Tirsdag har Oslo Handelsstands Forening fått finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og leder for allokering og globale renter i Storebrand Asset Management, Olav Chen, til å ta en titt i krystallkulen og komme med sine spådommer om norsk økonomi i 2023.

Og det er denne prisveksten, og dermed også renten, som er finansministerens største bekymring.

Også strømprisen har den siste tiden vært på tur ned og statsminister Jonas Gahr Støre sa mandag at han er åpen for å vurdere alt for å holde strømprisene nede.

Hovedutfordring

Selv om pendelen er i ferd med å snu, er de politiske valgene som tas i tiden fremover viktige for hvordan dette vil utvikle seg.

– Hovedutfordringen for næringslivet og folk flest er lik: prisvekst, sier Vedum.

Dette har regjeringen vært tydelig på over lengre tid, og regjeringens oppskrift på å gjøre noe med det gjentas av Vedum tirsdag:

Regjeringen må trykke på bremsen og ikke bruke for mye penger.

– Det langsiktige målet er stabilitet, for vi tror det er best, sier Vedum.

– Lettest hadde vært å bruke oljepenger

Finansministeren forklarer at regjeringen i høst så at de ville ha store inndekningsbehov, i størrelsesorden 40–50 milliarder kroner, som de måtte finne til statsbudsjettet 2023.

– Det letteste hadde vært å bruke oljepenger. Men dette er bakgrunnen for den store endringen i skatt i fjor, hvor det ble en tyngre beskatning av norsk kraftsektor, sier Vedum.

– Dersom vi hadde tatt inn dette fra vanlige folk, ville alle fått 7000 kroner i økt skatt. Det så vi som utenkelig i en tid der folk føler økonomien er mer anstrengt.

Vedum ønsker likevel å understreke at regjeringen bruker oljepenger. Han beregner at hver og en måtte ha betalt 80.000 kroner mer i skatt, om det ikke var for at regjeringen også brukte oljepenger.

Les også Britenes nye finansminister sier forgjengeren gjorde feil

Han peker blant annet på kollegaer i Storbritannia, hvor regjeringen valgte å trykke mer på gassen, og konsekvensen det fikk for handlingene til den britiske sentralbanken.

– Sentralbanken gjorde noe og regjeringen noe annet. Da mistet man tilliten, sier Vedum.

Bruke mer penger på forsikringspremie

Finansministeren gjør det klart at regjeringen skal bruke mer penger på det han kaller folks og samfunnets forsikringspremie.

– Derfor kommer vi til å bruke mer på forsvar i året som kommer, på Nasjonal sikkerhetsmyndighet, grunnleggende IT-sikkerhet, på politi og på helseberedskap, sier Vedum.

Han har registrert dagens nyheter om prisveksten, som dempet seg i desember.

– Vi må glede oss over alle lyspunktene som kommer. Vi ser også andre lyspunkter rundt oss, i naboland og USA, sier Vedum.