Sonja Henie-villa legges ut for salg igjen: – Et stykke Hollywood i Norge

Herskapsboligen «Villa Granholt» i Asker legges på nytt ut for salg. Markedet for slike boliger er krevende, og det blir nå siktet inn mot utenlandske kunder.

«Villa Granholt» er lagt ut for 90 millioner kroner.

Da kunstløper, filmskuespiller og kunstsamler Sonja Henie (1912–1969) hadde flere OL-gull i troféskapet og bygget seg opp som skuespiller i Hollywood, meldte behovet seg for et staselig sted å tilbringe sommere i Norge.

I 1938 ble «Villa Granholt» på Nesbru i Asker bygget, en eiendom på snaue 650 kvadratmeter. Nå legges herskapsboligen ut for salg, igjen.

Prislappen? 90 millioner kroner.

Ser til utlandet

For litt over ett år siden lå villaen også ute for salgs, den gang med en prisantydning på 100 millioner kroner, men eieren var ikke fornøyd med budene som kom inn.

– Det er klart at en del av de kundene som faktisk kunne kjøpt, har forlatt landet. Vi retter oss nå litt mer inn mot et internasjonalt marked. Vi skal markedsføre eiendommen i utenlandske kanaler, sier jurist Odd Kalsnes i Boa Eiendomsmegling til E24.

Villaen i Asker er inspirert av herskapsboliger i Hollywood på 30-tallet.

Han sier at det var sånn Sonja Henie selv brukte villaen: Hun bodde i utlandet og brukte den som feriebolig.

– Utenlandske kjøpere har fordel med kronekursen nå, de får 20 prosent rabatt. Jeg har tidligere hatt stort hell med å selge norske eiendommer til utlendinger som bruker dem som ferieboliger, sier Kalsnes.

Hollywood-inspirert

«Villa Granholt» er inspirert av hvordan herskapsboliger i Hollywood så ut på 30-tallet. Boligen har blant annet sjåførbolig, filmrom, musikkrom og privat brygge.

– Det som er fint med villaen, er at mye av det originale fra den tiden er bevart. Håpet er at den som kjøper boligen, vil rehabilitere den for det den er, sier han.

– Den kunne like godt ligget i Beverly Hills. Det er et stykke Hollywood i Norge, sier Kalsnes.

Noen er igjen

Selv om Kalsnes erkjenner at markedet for eiendommer i denne prisklassen er mer krevende enn tidligere, sier han at interessen er der.

– Hele Norge har ikke flyttet til Sveits, men en del av de potensielle kundene. Du skal ha god likviditet, og du må gjøre en del grep med tanke på vedlikehold, sier han.