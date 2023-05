Industriaktiviteten stiger i april

Etter nedgang fire måneder på rad, snur aktivitetsnivået i norsk industri, ifølge ferske PMI-tall.

Hydro Aluminium Karmøy. Anlegget er et av Europas største aluminiumsverk.

Innkjøpssjefsindeksen for norsk industri (PMI) kom inn på 51,2 poeng i april. Det viser ferske tall fra undersøkelsen som DNB og Norsk forbund for innkjøp og logistikk (NIMA) står bak.

Dermed ser aktiviteten i norsk økonomi ut til å vokse.

Dersom indeksen ligger under 50 tyder det på tilbakegangen, mens nivåer over 50 er et uttrykk for vekst.

– Den nærmeste tiden tror vi at aktiviteten vil være relativt stabil med indekser som ligger nær 50, også kan det svinge litt måned til måned. Det er tendenser til litt svakere aktivitet internasjonalt og i Norge, sier Kyrre Aamdal i DNB Markets til E24.

PMI Står for «Purchasing Managers Index». Hver måned utarbeides PMI i mer enn 40 land. Den måler vareflyt og stemning blant innkjøpssjefene og er en viktig pekepinn for den økonomiske utviklingen.

Tallene kan påvirke valutakurser, rente- og aksjemarkeder.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Indeksen består av fem delindekser: Ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og DNB. Vis mer

PMI-tallene falt fire måneder på rad frem til april. Tallene for mars ble revidert opp med 0,3 poeng til 48,6.

Selv om indeksen nå bedrer seg for april sier Aamdal at PMI-tallene passer inn i et bildet med en aktivitet som har flatet litt ut over tid.

Slik ser tallene ut for april Hovedindeksen for PMI i april stiger til 51,2 fra 48,6 i mars

Blant underkategoriene stiger ordreinngangen til 48,7 fra 41,6

Produksjonen stiger til 52,5 fra 50,2 i april

Sysselsettingen stiger til 59,4 fra 55,4

Leverandørers leveringstid faller til 46,2 fra 51,5

Lager av innkjøpte varer stiger til 53,1 fra 52,5 Vis mer

Sysselsettingsindeksen overrasker

Blant underkategoriene for PMI-indeksen merker han seg at sysselsettingsindeksen stiger med 4 poeng fra mars til april, og når 59,4 poeng. Indeksen har steget tre måneder på rad.

– Det som overrasker litt var den sterke oppgangen i sysselsettingsindeksen. Den har kommet på et ganske høyt nivå. Det kan være fordi det ikke er så mange som har svart i undersøkelsen, og at mange kan ha svart at de øker sysselsettingen litt, sier han.

– Men det kan tyde på at det er en viss mangel på arbeidskraft, sier Aamdal.

Ordreinngangen trekker opp, og leveringstid ned

Etter å ha falt betydelig i mars stiger ordreinngangen i april med 7,2 poeng.

– Den gikk veldig opp, men fra et veldig lavt nivå. Vi var litt usikre på om det var reelt, eller et litt tilfeldig utslag fra gjenåpningen etter pandemien. Likevel er indeksen under 50, så selv om det gikk mye opp er tallen på den svake siden og kan indikere lavere aktivitet, sier han.

Tallene på hvor raskt bedrifter får varer fra leverandørene har gått ned for måneden med 5,3 poeng.

– Det er en faktor som trekker ned hovedindeksen. Vi har hatt betydelige leveringsproblemer i en periode, knyttet til gjenåpningen etter pandemien, og krigen i Ukraina. Kan være at disse leveringsproblemene er løst, heller enn et fall i etterspørselen som gjør at leveringstiden blir bedre, sier Aamdal.