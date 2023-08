DNB Markets tror kronen vil fortsette å tape terreng

Norges Bank vil ikke kutte renten før i desember 2024, og euroen vil koste 12 kroner om et år, spår DNB Markets i fersk rapport.

KAN BLI DYRERE: DNB Markets venter at Euroen bil bli dyrere for nordmenn.

Kortversjonen DNB Markets venter i sin siste rapport at Norges Bank ikke vil redusere styringsrenten før desember 2024.

Rapporten viser også at den norske kronen vil fortsette å tape terreng mot euro, og anslår at en euro vil koste 12 kroner om et år.

Dette er dårlig nytt for nordmenn som planlegger ferie i Europa neste år.

Samtidig tror meglerhuset at dollaren vil koste mindre enn den gjør i dag, og komme ned i 10 kroner per dollar om et år.

DNB Markets mener at den norske økonomien blir stadig mindre drevet av naturressurser, noe som fører til at kronen prises lavere enn vi har vært vant til.

Både i Norge og internasjonalt, forventer DNB at det vil ta tid før rentene begynner å falle fra toppen, ettersom man ønsker å unngå rask prisvekst.

Den norske kronen har hatt et tungt 2023. Selv om den har styrket seg noe fra de historiske svake nivåene tidligere år, er fortsatt viktige utenlandske valutaer som euroen og dollaren langt dyrere enn man har vært vant med tidligere.

Ferien i Europa kommer ikke til å bli noe greiere neste år når det kommer til valutakurs, anslår DNB Markets sin ferske halvårsrapport om de økonomiske utsiktene i Norge og verden.

Meglerhuset tror kronen vil fortsette å tape terreng mot euroen, og koste 12 kroner et år frem i tid.

Til sammenligning har euroen kostet i overkant av 11,5 kroner denne uken, etter at kronen svekket seg noe forrige uke.

«En lite likvid valuta med beskjeden rentegevinst vis-a-vis handelspartnere og en økonomi som i stadig mindre grad har en særegen motor basert på naturressurser, vil prises på et lavere nivå enn vi har vært vant til» skriver DNB Markets i rapporten.

Samtidig tror meglerhuset at dollaren vil koste mindre enn den gjør i dag, og komme ned i 10 kroner per dollar om et år. Dollaren har denne uken ligget på rundt 10,6 kroner.

Euroen skal også etter DNB Markets syn styrke seg mot dollaren, først og fremst fordi man tror veksten i eurosonen skal bedre seg fremover.

Tror ikke på rentekutt før slutten av 2024

Rentenivået i et land og forventningene til renten fremover er blant faktoren som spiller inn på valutakurser, da det i utgangspunktet er mer gunstig å ha penger plassert et sted man får mer igjen i renter.

Styrkingen til kronen over sommeren henger blant annet sammen med økte forventinger til renten i Norge, ifølge DNB Markets.

«Vi tror imidlertid det er lite ekstra medvind for kronen fra renteutsiktene fremover» heter det i rapporten.

Norges Bank satt i forrige uke opp renten med 0,25 prosentpoeng til 4 prosent, og signaliserte at det blir en ny renteheving i september. Denne september-økningen til en rente på 4,25 prosent blir den siste, tror DNB Markets.

Det vil ta tid før rentene begynner å komme ned igjen fra toppen både i Norge og andre steder i verden, tror meglerhuset. Det begrunnes med at sentralbankene ikke vil ta sjansen på å kutte renten for fort og få en ny runde med kraftig prisvekst, samtidig som DNB Markets ikke venter at det blir noe større økonomisk tilbakeslag.

I Norge anslår DNB Markets at det første rentekutt ikke kommer før desember 2024, og at det deretter blir en «forsiktig nedgang» mot en styringsrente på 3,25 prosent høsten 2025.

Kortvarig nedtur i høst

«Høy lønnsvekst og inflasjonens standhaftighet» er blant meglerhusets hovedargumenter for at det ikke blir rentekutt før helt mot slutten av neste år.

DNB Markets venter nemlig at inflasjonen vil holde seg over Norges Banks mål om to prosent en god stund fremover. I 2024 venter meglerhuset at inflasjonen vil dempe seg til 4,4 prosent, fra et anslag på 5,8 prosent i 2023.

I 2025 er det ventet en prisvekst på 3,3 prosent. 2026 blir året da vi ser inflasjonen på to-tallet (2,9 prosent) for første gang på lang tid, dersom DNB Markets får rett i sine prognoser.

De hyppige renteøkningene fra Norges Bank vil bremse aktiviteten i økonomien fremover, ifølge meglerhuset. BNP-veksten ventes å falle til 1,1 prosent i 2024. Ned fra 1,3 prosent i 2023. Det er en betydelig nedgang fra 2022 hvor BNP-veksten var på 3,3 prosent.

Anslagene for 2025 viser en vekst på 1,4 prosent, og 2026-prognosene viser 1,2 prosent.

En mulig økning i arbeidsledigheten etter rentehevingene fra Norges Bank bekymrer blant annet LO. DNB Markets venter en liten økning i antallet registrerte ledige fremover. I 2023 ser meglerhuset en ledighet på 1,9 prosent fra 1,8 prosent i 2022.

I 2024 ventes ledigheten å øke noe til 2,5 prosent, før den øker videre til 2,7 prosent i 2025, og 2,8 prosent i 2026, viser prognoser fra DNB Markets.

Flere økonomer knytter høyere lønnsvekst til økt prisvekst. Det kan igjen føre til høyere renter fra sentralbanken. DNB Markets venter at lønnsveksten vil ende på 5,5 prosent i 2023. Rammen i årets lønnsoppgjør er 5,2 prosent. Meglerhuset venter at lønnsveksten vil falle gradvis til 5,2 prosent i 2024, før den når 4,3 prosent i 2025 og 4,0 prosent i 2026.

Utlandet senker renten før Norge

Internasjonalt venter DNB Markets at utviklingen på mange måter vil være ganske lik som i Norge på en del punkter.

De ser for seg en relativt myk landing både i USA og i europeiske land, der man unngår en tydelig økonomisk tilbakegang de fleste steder. Riktig nok påpekes det at høy gjeld og fravær av fastrenteavtaler ligger an til å gi en sterkere etterspørselsbrems i Norge og Sverige enn andre steder.

«Samlet sett må landingen fram til første halvår av 2023 karakteriseres som myk, gitt tempoet på og omfanget av den pengepolitiske innstramningen. Både i USA og i europeiske land er arbeidsledigheten fortsatt svært lav, og lønnsveksten høy. Vi anslår at vestlige land også i tiden som kommer klarer å unngå en økonomisk nedtur» heter det i rapporten.

Når det kommer til renten skiller derimot Norge seg ut på et punkt sammenlignet med USA og europeiske sentralbanker i DNB Markets anslag. Andre land begynner rentekuttingen tidligere.

USA ventes å holde renten på 5,25–5,50 prosent frem til neste sommer, mens Storbritannias sentralbank også ventes å kutte fra en rentetopp 5,75 prosent når man kommer til sommeren 2024.

Den europeiske sentralbanken og Sveriges sentralbank ventes begge å nå en rentetopp på 4 prosent i september. DNB Markets tror deres kutt i renten begynner allerede i september 2024, mens Norges Bank fortsatt holder igjen.