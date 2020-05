Norges Bank legger frem Tangens arbeidsavtale torsdag

Torsdag klokken 12 blir det klart hvordan Nicolai Tangens arbeidsavtale med Norges Bank vil se ut.

Arbeidsavtalen til påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen er nå klar, melder Norges Bank. Vis mer Nina E. Rangøy/NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 27. mai 2020 19:26 , Publisert: 27. mai 2020 18:58

Norges Bank har i flere uker jobbet med å finne løsninger som gjør at påtroppende oljefond-sjef Nicolai Tangen får «nødvendig avstand» til egen formue og investeringsselskapene hans i AKO-systemet.

– I tråd med premissene for hovedstyrets vedtak 24. mars, er utgangspunktet nettopp at Tangen ikke lenger skal ha kontroll over AKOs forvaltning, sa sentralbanksjef Øystein Olsen i en melding 11. mai.

Les også Eksperter mener Tangen kan bli inhabil

Nå er hovedstyret klare til å legge frem arbeidsavtalen, som ble behandlet onsdag. Ifølge Norges Bank vil avtalen bli offentliggjort på en pressekonferanse torsdag 28. mai klokken 12.

Øystein Olsen, visesentralbanksjef Jon Nicolaisen og Nicolai Tangen vil være til stede.

Kritisert for ansettelsesprosess

Norges Bank har fått bred kritikk for hvordan ansettelsen av Nicolai Tangen ble gjennomført. Når offentlige stillinger utlyses, skal søkerlisten offentliggjøres. Søkerlisten til sjefsstillingen i Oljefondet ble offentliggjort 25. februar - da stod ikke Nicolai Tangen oppført.

Tangen ble først ført opp på listen 23. mars, dagen før hovedstyret i sentralbanken ansatte ham.

Nåværende oljefondssjef Ynge Slyngstad har også fått kritikk for å ha deltatt på Tangens mye omtalte seminar «Back To University», og for å ha benyttet seg av Tangens privatlfy i forbindelse med seminaret. Norges Bank besluttet i slutten av april at de skulle betale for Slyngstads opphold.

Kan få avklaring om AKO-bindinger

Etter ansettelsen gikk Norges Banks representantskap gjennom ansettelsen. Representantskapet er sentralbankens tilsynsorgan, og består av 15 medlemmer som er oppnevnt av Stortinget.

Representantskapet konkluderte etter dette med at det var «svært uheldig» at det i ansettelsen ble gitt et inntrykk av at Tangen skulle bryte alle bånd med AKO-systemet, samtidig som han fortsetter som hovedeier med stemmerett i AKO Capital.

«Representantskapet mener disse forhold viser at Tangen ikke bryter alle bånd til AKO-systemet», skrev et enstemmig representantskap i et brev til Norges Banks hovedstyre etter behandligen.

Når arbeidsavtalen blir lagt frem torsdag, kan det bli klart hvilke eventuelle bånd Nicolai Tangen kan fortsette å ha til AKO-systemet.