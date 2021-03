Color Line fikk en kvart milliard i krisehjelp. Toppsjefen beholdt millionbonus.

Color Line-sjefen fikk utbetalt 1,9 millioner kroner i bonus i 2020. Ledelsen i PGS delte 3,2 millioner kroner. Samtidig har selskapene fått en kvart milliard hver i krisestøtte.

Vis mer byoutline Tor Erik Schrøder / SCANPIX

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Da koronapandemien rammet Norge i fjor vår, kom det raskt støtteordninger som skulle berge levedyktige bedrifter. Støtten skulle gjøre at selskapene hadde penger på bok til å betale for seg.

To av selskapene som fikk mest var PGS og Color Line. PGS hjelper til med å finne olje under havbunnen. Color Line driver bilferger fra Norge til utlandet. Begge selskapene betalte ut bonuser som vanlig i fjor.

PGS fikk 284,2 millioner kroner i kompensasjon.

Color Line-selskapene fikk 239,6 millioner kroner i kompensasjon.

Ingen av de andre selskapene som fikk mest i støtte har kommet med rapporter for 2020.

Ingen bonus i 2021

Konsernsjef i Color Line, Trond Kleivdal, fikk utbetalt 1,9 millioner kroner i bonus i 2020, viser årsrapporten for 2020. Det kommer ikke frem hvor mye resten av ledelsen fikk.

– Bonusen var for resultatet i 2019. Beslutningen om bonus var tatt og gjort før koronapandemien slo inn.

Det sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Helge Otto Mathisen.

Konsernsjef i Color Line, Trond Kleivdal (t.v.), fikk i fjor bonus med velsignelse fra hovedeier Olav Nils Sunde (t.h.). Vis mer byoutline Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Bonusene ble utbetalt rundt uke 8, ifølge Mathisen. Uke 8 var nest siste uke av februar, altså tre uker før nedstengingen av Norge.

– Det var ikke diskutert å betale bonuser tilbake. Men konsernledelsen gikk frivillig 20 prosent ned i lønn på våren og tidlig sommer. Den beslutningen ble tatt da vi så konsekvensene av koronapandemien.

Lønnskuttet ble opphevet etter tre måneder, da trafikken ble mer normal inn mot sommeren. Da høsten kom, ble det nye, tunge fall for Color Line.

– Det ble ikke vurdert å kutte lønnen da, sier Mathisen.

I 2020 tapte selskapet 936 millioner kroner. Ingen i selskapet får lønnsøkning i år.

– Resultatet sier ikke at det er grunnlag for en bonus i 2020, sier Mathisen.

Les også Color Line tapte 936 millioner i coronaåret

Vedtak før pandemi

PGS sier at bonusene som ble betalt ut i 2020 var for resultatene i 2019.

– Gjennom 2019 var seismikkmarkedet i bedring. Vi opplevde betydelig høyere priser, forbedret flåteutnyttelse og inntjening sammenlignet med året før, sier kommunikasjonsdirektør Bård Stenberg i PGS.

Les på E24+ Selskapet PGS fikk 122 millioner ekstra i koronastøtte. Regjeringen innrømmer at ordningen ga «vilkårlige utslag».

Bonusutbetalingen ble vedtatt av styret og annonsert til de ansatte i første kvartal av 2020, ifølge Stenberg.

Han legger til at det på grunn av koronapandemien ikke blir utbetalt bonuser for resultatene i 2020.

– Bonussystemet for 2020 ble kansellert lenge før regjeringen kom med sine syn og anbefalinger. Det var heller ingen generell lønnsjustering for ansatte, inkludert ledelsen, i PGS i 2020.

Oljeleteselskapet PGS har gått gjennom vanskelige år etter oljepriskollapsen i 2014. Vis mer byoutline PGS / NTB scanpix

Finansministeren forventet moderasjon

«Søkere som mottar kompensasjon oppfordres til å utvise moderasjon i utbetaling av utbytte og bonus».

Det skrev Finansdepartementet da ordningen ble lansert.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) skjerper fjorårets oppfordring til en forventning.

– Bedriftene som mottar kompensasjon forventes å vise moderasjon i utbetaling av utbytte og bonus. Det understreket regjeringen allerede da kompensasjonsordningen ble lansert våren 2020. Jeg kjenner ikke de konkrete eksemplene, men jeg vil oppfordre bedrifter som har mottatt kompensasjon om å revurdere utbetaling av bonuser, sier han.

Selskaper som får koronakompensasjon fra staten, burde ikke betale utbytter, mener finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Eigil Knutsen. Vis mer byoutline Dan P. Neegaard

– Smakløst

– Slike bonusutbetalinger i krisetid er smakløst.

Det sier Eigil Knutsen. Han er finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

– Hvis bonus til bedriftsledelsen er så viktig, kunne de holdt seg unna krisestøtte fra fellesskapet, mener han.

Han mener det burde vært bonusforbud for selskaper som mottar hjelp fra staten. Han peker på at Høyre stemte imot et slikt forbud.

– Arbeiderpartiet gjentok for døve ører hvor viktig det var å stille motkrav til selskapene da vi forhandlet krisepakkene i fjor. Nå ser vi at norske skattebetalernes penger finner veien rett til eierne og bedriftsledelsen. Men formålet var og er å trygge arbeidsplassene.

– Bonusutbetalingene ble vedtatt før koronapandemien stengte ned samfunnet, og bonusene var knyttet til resultatene for 2019. Er Aps kritikk like relevant da?

– Jeg mener store bonusutbetalinger bør stoppes om man på samme tid mottar krisestøtte fra fellesskapet. Det gjelder uavhengig av hvilken periode bonusen er opparbeidet. Hundretusener av arbeidstagere har vært permittert under krisen. Da kan ikke bedriftsledere betale ut store bonuser til seg selv, svarer Knutsen.