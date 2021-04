Møter næringsministeren over påske: – Vi er optimister på vegne av Bergen Engines

Jørn-Henning Eggum er leder i Fellesforbundet. Han føler seg trygg på at det finnes en løsning for Bergen Engines etter at salg til russiske eiere er skrinlagt.

Bergenseren Jørn-Henning Eggum er leder i Fellesforbundet. Han sier det er regjeringen og Stortingets «fordømte plikt» å sikre arbeidsplassene ved Hordvikneset. Vis mer byoutline Eirik Brekke