Stoltenberg i sorg: – Har mistet en god venn

Både Jens Stoltenberg og den nåværende lederen av Arbeiderpartiet sørger over dødsfallet til LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Jonas Gahr Støre mener at han var en bauta som brant for solidaritet og rettferdighet.

Jens Stoltenberg er eneste NATO-leder som har vært organisert i norsk LO. Her sammen med Gabrielsen under landsmøtefesten til Arbeiderpartiet i 2017. Vis mer byoutline Terje Pedersen / NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Gabrielsen døde tirsdag, 53 år gammel.

En gråtkvalt Støre møtte pressen i Stortinget og sa han senest møtte Gabrielsen mandag.

– Det er med sjokk og dyp sorg jeg har mottatt meldingen om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen brått er gått bort. Hans-Christian var en bauta. Han levde og brant for solidaritet og rettferdighet og trygghet for arbeidsfolk. Hans engasjement og innsats har vært utrettelig gjennom mange år, på arbeidsplassen i industrien, som tillitsvalgt i Fellesforbundet og de siste årene som høyt respektert LO-leder, sier Støre.

– Personlig vil jeg si han var en av mine aller nærmeste politisk. Jeg snakket med Hans-Christian seinest lørdag og søndag om arbeidslivspolitikk og politikk og var i møter med ham to ganger i går. Så det er helt uvirkelig å få nyheten i dag om at han har gått bort, sier Støre.

Stoltenberg: – Dyp sorg

Også tidligere statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg sørger over dødsfallet.

– Med Hans-Christian Gabrielsens død har LO mistet en stor leder, arbeiderbevegelsen mistet en bauta og jeg mistet en god venn, skriver Stoltenberg på sin Facebook-side tirsdag ettermiddag.

Den nåværende Nato-sjefen mener Gabrielsen har vært selve symbolet på den norske modellen om partssamarbeid.

– Jeg lyser fred over hans minne og sender tanker til Trine og Camilla, hans aller nærmeste, sier en gråtkvalt Ap-leder.

– Vi kjenner dyp sorg over tapet av den gode, blide, solide og lojale Hans-Christian, sier Støre.

Johansen: – Stort sjokk

Kort tid etter at dødsfallet ble kjent gikk Oslos byrådsleder på talerstolen for å presentere nye coronatiltak tirsdag ettermiddag. Raymond Johansen måtte først si hva han følte om bortgangen.

– Det er tungt å stå her nå. For en halvtime siden fikk jeg den tunge beskjeden om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er død. Det kom som et stort sjokk, sier Johansen.

– Jeg og mange andre har mistet en god venn gjennom mange år. LO og vår bevegelse har mistet en hardtarbeidende, varm og klok leder. Mine tanker og medfølelse går til hans nærmeste, fortsetter byrådslederen.

TRIST: Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen omtaler den avdøde LO-lederen som både tydelig og konstruktiv til det siste. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen, NTB

Isaksen: – Utrettelig engasjert

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier nyheten om LO-leder Hans-Christian Gabrielsens død er sjokkerende og veldig trist.

– Hans-Christian Gabrielsen var utrettelig engasjert for arbeidsfolk i Norge. Gabrielsen ga klar beskjed om hva LO mente, men var også konstruktiv og opptatt av å finne løsninger. Han kunne også kunsten å bryte opp en anspent stemning med en spøk eller morsom kommentar, sier Isaksen.

– Senest i går hadde vi møte med Hans Christian Gabrielsen hvor han som vanlig var både tydelig og konstruktiv når vi diskuterte situasjonen for EØS-arbeidstakere som ikke får komme på jobb i Norge.

Arbeidsministeren sier dødsfallet er et stort tap for LO, trepartssamarbeidet og hele det norske samfunnet.

«Akkurat en slik leder arbeidsfolk har trengt»

Også SVs partileder Audun Lysbakken sørger over dødsfallet til Gabrielsen.

– Jeg er sjokkert og fryktelig lei meg over nyheten om at Hans-Christian Gabrielsen har gått bort. Vi i SV deler sorgen til alle våre venner i LO, og sender varme tanker til Hans-Christians familie, skriver han på sin Facebook-side.

Videre forteller Lysbakken at han fikk vite om bortgangen da han skulle delta på et representantskapsmøte i Fellesforbundet, som var den avdøde LO-lederens eget forbund.

– Nyheten nådde oss akkurat i det jeg koblet meg på. Hans-Christian var en sterk og handlekraftig LO-leder, akkurat en slik leder arbeidsfolk har trengt i dette kriseåret, skriver partilederen.

– Samarbeidet mellom SV og LO har vært svært godt i hans tid, og jeg har satt stor personlig pris på Hans-Christian. Alltid interessant å prate med, alltid lyttende og interessert, og alltid raus og åpen for nye tanker. Norsk arbeiderbevegelse har mistet en kjempe i dag.

SAMARBEID: SV-leder Audun Lysbakken, LO-leder Hans Christian Gabrielsen og Ap-leder Jonas Gahr Støre møttes på Youngstorget 1. mai 2020. Vis mer byoutline Terje Bendiksby