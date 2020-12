Eneste kvinne i inntektstoppen: – Det har vært noen gode investeringer

Listen over dem som tjente mest i 2019 er nok en gang svært mannsdominert. Like bak kjente navn som Gustav Magnar Witzøe og Bjørn Rune Gjelsten dukker imidlertid Wenche Wikan Ligård opp for første gang.

TOPP TI: Blant de ti som tjente mest i Norge i fjor var det én kvinne: Wenche Wikan Ligård. Vis mer byoutline NTB, VG, Sundt, privat

8. desember 2020

Ligård ligger på sjetteplass på inntektstoppen for 2019, og er den eneste kvinnen på topp ti.

Ifølge de ferske skattelistene hadde Ligård i fjor en inntekt på 130 millioner kroner. Til sammenligning tjente hun året før 673.895 kroner.

– Jeg har aldri hatt spesielt høy inntekt. Det jeg har tjent har jeg sprøytet direkte inn i selskapet, sier hun til E24.

– Dette er en privat kapitalinntekt, og har kommet gjennom salg av flere aksjeposter, som var investert i selskaper utenfor Europa.

Hun sier at dette fører til at både eierskap og skatt faller utenfor den europeiske skattelovgivningen, som igjen fører til at inntekten står på henne privat og ikke hennes holdingselskap.

Hun vil ikke kommentere hvilke selskaper utenfor Europa det er snakk om.

– Det har vært noen veldig gode investeringer, sier hun.

Bykser forbi kjente navn

Ligårds inntektsbyks sender henne blant annet forbi skipsreder Herbjørn Hansson, og Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær, som også er nykommer på topplisten.

Wenche Wikan Ligård bor i Os i Østerdalen, like ved Røros.

Hun har i flere år ligget i formuestoppen i Hedmark fylke. I skattelistene for 2019 er hun oppført med en formue på over 198 millioner.

– Jeg betaler skatt med glede, sier hun.

NYKOMMER: Wenche Wikan Ligård fra Os i Østerdalen gjorde et voldsomt inntektsbyks i fjor. Vis mer byoutline PRIVAT

De 25 siste årene har hun som tredje generasjon også drevet OS ID – et selskap som bestefaren hennes startet. Selskapet utvikler og produserer øremerker og driver med aktivitetsmåling av husdyr.

– Å drive forretningsutvikling, næringsutvikling og å investere synes jeg er veldig interessant. Det vil jeg fortsette med.

Bare 16 av 100 er kvinner

Av de 100 personene med høyest inntekt i Norge i fjor er bare 16 kvinner. Etter Ligård kommer An-Magritt Drøsdal fra Larvik, på plass nummer 14.

Ifølge skattelistene gjorde hun et voldsomt byks i 2019, og dro inn 95,2 millioner kroner. Det er over 93 millioner kroner mer enn året før, da hun hadde en inntekt på 1,8 millioner.

I fjor hadde Drøsdal en formue på 56,6 millioner. Det er 56,6 millioner kroner mer enn hennes formue de siste 13 årene.

Ifølge nettsidene til selskapet Helsemeglerne har Drøsdal vært sykepleier i over 20 år. I 2005 stiftet hun selskapet Prima Omsorg, hvor hun var styremedlem frem til i fjor, skriver Østlandsposten.

– Vi ser at det har vært en formidabel utvikling siden vi startet for 10 år siden, sa den nåværende mangemillionæren til NRK i et intervju om private helsetjenester i 2015.

Selskapet heter nå Prima Assistanse, og omsatte i fjor for rundt 300 millioner, ifølge årsregnskapet. Ifølge Østlandsposten har Drøsdal solgt seg ut av hele eller deler av aksjepostene i det private helseforetaket.

E24 har så langt ikke lyktes i å komme i kontakt med Drøsdal.

Disse tjente mest i Norge i 2019:

