Ida Wolden Bache om Stoltenberg: – Ser frem til å jobbe med ham

Wolden Bache blir «vikar» i jobben hun ikke fikk, frem til Jens Stoltenberg kan ta over.

Visesentralbanksjefen gratulerer Jens Stoltenberg med den nye jobben. Vis mer

Fredag ble det bekreftet at Jens Stoltenberg (62) blir ny toppsjef i Norges Bank når Øystein Olsen går av etter sin årstale i februar.

Wolden Bache var på forhånd var blant favorittene, og blir midlertidig ansatt i stillingen frem til Nato-sjefen kan tiltre.

Hun sier til E24 at hun har tillitt til at det er gjort grundige og gode vurderinger i ansettelsesprosessen.

– Jeg har respekt for den beslutningen som er tatt, og ser fram til å samarbeide med Jens Stoltenberg i årene som kommer.

Hun legger til at hun søkte på stillingen fordi hun har «et sterkt engasjement for Norges Bank, våre dyktige medarbeidere og vårt samfunnsoppdrag».

– Dette engasjementet tar jeg med meg i de månedene jeg skal fungere som sentralbanksjef.

Stoltenberg gleder seg til samarbeid

Under pressekonferansen sier Stoltenberg at han spesielt gleder seg til å samarbeide med konkurrenten for jobben og visesentralbanksjef Ida Wolden Bache:

– Hun har enestående kunnskap og erfaring som er til stor nytte for banken, sier han.

Blir «vikar»

Wolden Bache blir midlertidig sentralbanksjef frem til Stoltenberg kan ta over. Hun blir midlertidig sentralbanksjef fra 1. mars til det tidspunkt Finansdepartementet bestemmer, men ikke utover 31. desember 2022.

Olsen meldte i august 2021 at han ønsket å fratre sin stilling etter årstalen i februar 2022.

– Stoltenberg kan først tiltre rundt 1. desember. Men jeg vet at Norges Bank er i trygge hender når visesentralbanksjef Ida Wolden Bache nå overtar ledelsen fra 1. mars, sier Øystein Olsen i en uttalelse.

– Ingen over og ingen ved siden av

Wolden Bache har med tre års avbrudd vært knyttet til Norges Bank siden 1998 og har hatt flere viktige sjefsjobber der. Hun ble utnevnt til visesentralbanksjef i 2020.

Hun har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og en mastergrad fra London School of Economics.

– Hvis hun blir sentralbanksjef, vil pengepolitikken være i svært gode hender. Egentlig er det ingen som er over og ingen ved siden av henne, sa Kari Due-Andresen, tidligere sjeføkonom i Handelsbanken, nå i Akershus Eiendom, til E24 i fjor.