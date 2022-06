Så mye vil pensjonsutvalgets forslag koste

Pensjonsutvalgets forslag vil føre til en økning i pensjonskostnader på mange milliarder sammenlignet med dagens fremskrivinger.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Torsdag legger pensjonsutvalget frem sitt forslag til endringer i det norske pensjonssystemet.

Utvalget vil øke aldersgrensen for pensjon gradvis, samt løfte minstepensjonister og uføretrygdede.

I sum vil forslaget øke utgiftene til pensjon betydelig, sammenlignet med den såkalte referansebanen. Referansebanen er statens egen beregning for fremtidige pensjonskostnader ut fra dagens system.

«Vil svekke statsfinansene»

I utvalgets rapport står det at selv om økt pensjonsalder vil føre til økte skatteinntekter, vil forslaget i sum svekke statsfinansene.

«Samtidig vil det være av stor verdi å etablere et system for regulering av minsteytelser og uføres alderspensjon som kan bidra til å styrke den sosiale bærekraften og oppslutningen om pensjonssystemet. Utvalget mener derfor at de økte kostnadene kan forsvares», skriver utvalget i rapporten.

Utvalget anslår at samlede utgifter til pensjon vil ha økt med mellom 19 og 22 milliarder kroner mer enn referansebanens anslag i 2060. Vekst i utgifter til uføretrygd vil stå for mellom 11,2 og 15,9 milliarder kroner av den totale summen.

I 2080 regner utvalget med at utgiftene vil ha økt med mellom 42,7 og 48,1 milliarder kroner mer enn referansebanen. Da vil utgiftene til uføretrygd utgjøre mellom 16,9 og 22 milliarder kroner av disse.

Sparer på aldersgrense

Utvalget regner med at kostnadsbesparelsene ved å gradvis øke aldersgrensen for pensjon i 2060 vil utgjøre 3,1 milliarder kroner.

I 2080 vil imidlertid denne posten også ligge 6,3 milliarder kroner over referansebanen, blant annet grunnet økte kostnader til uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og korttidsytelser for personer over 62 år

Tabellen viser pensjonsutvalgets beregninger av endringer i pensjonskostnader ved deres forslag, sammenlignet med referansebanen.

NB! Lederen av utvalget, Kristin Skogen Lund, er også konsernsjef i Schibsted, som eier VG og E24.