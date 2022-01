SMB er fornøyd med fjerning av skjenkeforbud, men dropper ikke søksmålsprosess

Næringslivsorganisasjonene er fornøyde med at skjenkestoppen oppheves, men er skuffet over manglende coronasertifikat.

Leder for SMB Norge Jørund Rytman. Vis mer

Regjeringen endrer torsdag en rekke av smitteverntiltakene. Blant annet blir skjenking av alkohol tillatt frem til klokken 23 for serveringssteder.

– Vi er svært fornøyde med beslutningen om fjerne det totale skjenkeforbudet. Dette betyr at de fleste av restaurantene som nå er nedstengt vil kunne åpne dørene igjen om noen få dager, sier Jørund Rytman, administrerende direktør i SMB Norge, til E24.

Han minner samtidig om at man må huske på at det vil ta litt tid å hente tilbake ansatte fra permisjon, kjøpe inn varer og gjøre lokalene klare for å ta imot gjester.

– Dette betyr ikke at vi avslutter prosessen med å få en rettslig vurdering av lovligheten rundt nedstengingen som ble gjort 13. desember. Det bedriftene i restaurant- og servicebransjen har vært igjennom den siste måneden har vært en enorm påkjenning. Noen bedrifter har allerede forsvunnet og mange flere vil aldri klare å hente seg helt inn igjen, sier han videre.

SMB Norge varslet denne uken søksmål mot staten for å vurdere lovligheten av skjenkestoppen.

Organisasjonen har rundt 5.000 små og mellomstore bedrifter som medlemmer, som representerer i overkant av 25.000 arbeidsplasser over hele landet.

– Urimelig at ikke sykefraværet dekkes

I forkant viste de faglige anbefalingene at både FHI og Helsedirektoratet ville oppheve skjenkeforbudet – og erstatte det med en skjenkestopp klokken 22 eller 24. I tillegg ble det anbefalt å åpne for større arrangement og å endre karantenereglene.

– Det er også positivt at de korter ned karantenetiden, men vi synes fremdeles det er helt urimelig at staten ikke dekker coronarelatert sykefravær fra første dag. Som et minimum bør man gå tilbake til en arbeidsgiverperiode på tre dager, som var gjeldende frem til 1. oktober i fjor, sier Rytman videre.

Virke: Må åpnes ytterligere opp

Virke betegner dagens lettelser i coronatiltakene som «et steg i riktig retning».

– Det er bra at regjeringen har lyttet og opphever full skjenkestopp, sier Virke-leder Horneland Kristensen.

– Samtidig er det mange som fortsatt vil ha utfordringer med å drive lønnsomt med disse begrensningene. Vi forventer at det kommer ytterligere lettelser så snart en løsning med coronasertifikat er klar, tilføyer han.

Regjeringen innfører ikke coronapass nå, men ber Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vurdere konkrete forslag til en forskrift om hvordan coronasertifikat kan tas i bruk på arrangementer og serveringssteder.

– Regjeringen er positiv til å differensiere mer mellom vaksinerte og uvaksinerte og vil derfor vurdere dette når det blir mulig å lette ytterligere på tiltakene, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Virke mener coronasertifikat sammen med fortsatt høyt tempo på vaksinering og hyppig testing, kan bidra til å holde virksomheter åpne og trygge arbeidsplasser når pandemien går over i en ny fase.

– Det er positivt med noen lettelser for kulturlivet og treningsbransjen, men de er fortsatt underlagt strenge regler og antallsbegrensninger som gjør det vanskelig å drive lønnsomt. Det må åpnes ytterligere opp så snart det er mulig, sier Kristensen.

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke representerer over 24.000 virksomheter med mer enn 300.000 ansatte innen handel.

Nina Melsom i NHO er skuffet over manglende coronasertifikat. Vis mer

NHO: Trenger mer forutsigbarhet

Arbeidslivsdirektør i NHO, Nina Melsom, er glad for at regjeringen har lyttet til bedriftene, og nå tillater skjenking frem til kl. 23. Hun er imidlertid skuffet over manglende avklaring om coronasertifikat.

– Det kunne bidratt til å åpne samfunnet mer, særlig for de bedriftene som har vært hardt rammet av antallsbegrensningene. Coronasertifikat kan bidra til å unngå alvorlig sykdom og overbelastning av helsevesenet, sier hun.

– Nå trenger vi mer forutsigbarhet og begrunnelse for tiltakene vi kan vente oss fremover. Det er viktig for tilliten og oppslutning om tiltakene. For å ivareta viktige hensyn til jobber og bedrifter må partene i arbeidslivet involveres når regjeringen vurderer tiltak fremover, legger hun til.

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO har over 30.000 medlemsbedrifter med over 590.000 årsverk.