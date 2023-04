Ap ut mot forslag om å fjerne skatt: – Totalt urealistisk

– Lar seg ikke gjøre uten massive kutt i velferden, sier Arbeiderpartiets Frode Jacobsen om Frp-forslag. Han går i valgkampmodus i anledning Frps landsstyremøte.

Frode Jacobsen (Ap) mener Frps forslag vil lamme kommunenes helsetjenester.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Hvor mye penger vil vi ha i fremtidens statsbudsjetter til velferd- og omsorgstilbud?

Altfor lite, i alle fall om Frp får det som de vil, er svaret fra Arbeiderpartiet, som kommer med et sleivspark fra venstre i den tidlige valgkampen samme dag som Frp innleder sitt landsstyremøte.

I mars fremsatte Frp et forslag om å oppheve den nesten 50 år gamle loven som gir rom for at kommunene kan heve eiendomsskatt.

«Eiendomsskatten er usosial, rammer skjevt og tar ikke hensyn til husholdningens inntekt, gjeld eller betalingsevne», heter det i forslaget.

– Totalt urealistisk forslag, smeller stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av finanskomiteen, Frode Jacobsen.

Les også Meglersjef avlyser boligprisfallet: – Tilbudssiden er for lav

Les også – Frykter Oslo skal bli stengt for vanlige mennesker

SKATT: Frp har foreslått å fjerne eiendomsskatten.

Fjernet den ikke i regjering

Jacobsen legger frem et regnestykke.

Ifølge tall fra SSB, som Ap har hentet inn, mottok norske kommuner 15,8 milliarder kroner i eiendomsskatt i 2022.

Regnet om til velferdstjenester, tilsvarer det om lag 19.000 sykepleiere eller 18.250 lærere. Dette er basert på en beregning fra Finansdepartementet, som regner hvor mye en sykepleier eller lærer koster i året, inkludert lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon. I tillegg kommer kostnader knyttet til andre sosiale utgifter og følgekostnader.

– Å kutte norske kommuners samlede budsjetter med nesten 16 milliarder lar seg ikke gjøre uten massive kutt i velferden der folk bor, sier Jacobsen.

Det er 356 kommuner i Norge. 322 av dem har eiendomsskatt. Jacobsen mener det er besynderlig at Frp ikke gjorde mer for å avvikle skatten da de satt i regjering.

– Frp satt åtte år i regjering, og gjorde ingenting med dette. Grunnen tror jeg er at de vet at det er totalt urealistisk forslag. Å kutte norske kommuners samlede budsjetter med dette beløpet lar seg ikke gjøre uten massive kutt i velferden der folk bor.

– Nå sier du mellom linjene at du ikke tror de mener det alvorlig.

– Jeg tror de mener det alvorlig, men de svarer ikke på hvordan kommunen skal spare disse pengene. De vet antageligvis at dette ikke lar seg gjøre.

– Frps hovedargument er at skatten rammer usosialt. Ville det ikke vært naturlig at Ap er positive til å finne en skatt som treffer bedre ved å være utjevnende?

– Nei, her er jeg ikke enig med Frp. Vi vet at de som i all hovedsak eier boliger og annen eiendom, er de samme som har høy inntekt og formue. Eiendomsskatt er derfor rettferdig og bidrar til omfordeling og ikke minst det gir inntekter til fellesskapet som kommer alle til gode gjennom økt velferd, svarer Jacobsen.

Frps Helge André Njåstad.

– Eiendomsskatt er som dop

Det var Frps Helge André Njåstad som fremmet forslaget for Stortinget. Han fnyser av Jacobsens bekymring for at kommunene ikke kan finansiere kuttet.

– Dette er enkelt å svare på. Norske kommuner har jo aldri gått bedre. Kommunene har bygget opp store reserver de siste årene. Deres disposisjonsfond har vokst fra 27 til 82 milliarder mellom 2015 og 2018, sier Njåstad.

Han mener det bare er en myte at kommunen bruker disse pengene på velferdstjenester, og at det heller går til å bygge en krigskiste som gjemmes i rådhusene.

– Du mener dette er penger kommunene egentlig ikke trenger?

– Ja. Eiendomsskatt er som dop. Kommunene blir avhengig av inntektene. De burde lære av de som ikke har eiendomsskatt, sier Njåstad.

– 322 av landets kommuner har eiendomsskatt. Tror du det går like enkelt for alle å fjerne den fra ett år til et annet?

– De aller fleste har potensial når staten har lagt til rette for en så god kommuneøkonomi. Du kan drive uten eiendomsskatt, sier han.

– Hvorfor gjorde dere ikke bare dette da dere satt i regjering?

– Fordi vi ikke hadde flertall. Men vi fikk med oss de andre partiene på å sette ned promillen fra syv til fire, sier Njåstad.

Til slutt tilbakeviser han hele regnestykket Arbeiderpartiet legger frem.

– Jeg er skuffet av at Arbeiderpartiet er mer bekymret for kommuner enn for vanlige folk. Våre bekymring ligger i husholdningenes privatøkonomi. Vi skal ansette flere sykepleiere, vi trenger mindre administrasjon og mindre politikere på heltid, sier han.