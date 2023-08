– Opplysninger som åpenbart har offentlig interesse

Departementene hemmeligholder listene over hvilke ansatte som har tilgang til innsideinformasjon.

Jurister reagerer på departementenes begrunnelse for å hemmeligholde lister over ansatte som har hatt innsideinformasjon.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Politikere og andre ansatte i departementene jobber jevnlig med saker der de kan få tilgang til innsideinformasjon.

Innsideinformasjon er opplysninger som ikke er offentlig tilgjengelige, og som kan påvirke aksjekurser hvis de blir kjent. Å handle aksjer basert på innsideinformasjon er forbudt.

Ifølge regjeringens regelverk, Håndbok for politisk ledelse , skal det normalt føres lister i departementene over hvilke personer som har innsideinformasjon i saker det jobbes med.

Uten listene er det vanskelig for offentligheten å kontrollere om departementsansatte som har hatt innsideinformasjon, har fulgt lovene for handel med aksjer.

E24 har bedt om innsidelister fra alle departementene. Ingen av departementene som har svart, ønsker å utlevere listene. De viser til at det er interne dokumenter.

– Det er dokumenter og opplysninger som åpenbart har offentlig interesse, og spesielt i lys av det som har skjedd denne sommeren, sier Sindre Granly Medalen, jurist i Presseforbundet.

– Det er derfor veldig uheldig at departementene ikke gir innsyn i dem. De burde selv også se verdien av å være åpne om dette, sier han.

Kunnskapsdepartementet opplyser at de ikke har noen innsidelister. Forsvarsdepartementet har ennå ikke svart E24.

Sindre Granly Medalen i Presseforbundet mener departementene burde se verdien i å være åpne.

Gikk av etter aksje-sak

I juli gikk Ola Borten Moe av som minister for forskning og høyere utdanning, og trakk seg som nestleder i Senterpartiet.

Det skjedde etter E24s sak om at Borten Moe kjøpte aksjer i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen en uke før regjeringen annonserte en milliardkontrakt til Nammo, en ammunisjonsprodusent delvis eid av Kongsberg Gruppen.

Borten Moe brøt regjeringens habilitetsregelverk da han senere deltok i to møter i regjeringen der kontrakten ble diskutert.

Borten Moe sier han ikke hadde innsideinformasjon da han kjøpte aksjene. Økokrim vurderer nå om det er grunnlag for å åpne etterforskning i saken.

Les også E24 forklarer: Debatten om politikernes aksjer

Hensynet til «fri meningsytring»

Finansdepartementet har delt noen få innsidelister med E24. Dette er lister over personer som hadde innsideinformasjon i behandlingen av et nytt skattesystem for oppdrett og vindkraft.

Finansdepartementet har tidligere delt disse listene med Dagens Næringsliv fordi det var en sak med stor offentlig interesse.

For resten av innsidelistene, er Finansdepartementets vurdering at «hensynet til en fri meningsytring og diskusjon internt i departementet», veier tyngre enn «hensynet til offentlighet».

De har avslått E24s innsynsbegjæring med samme begrunnelse som de andre departementene: Dokumentene er interne, og er laget for departementets egen saksbehandling. Departementene har da mulighet til å gjøre et unntak fra regelen om å gi innsyn i dokumenter.

– Langt unna kjernen

– Det er tvilsomt om innsidelister går inn under dette, sier Hans Petter Graver, professor i rettssosiologi ved Universitetet i Oslo.

– En innsideliste er hverken et utkast, konsept, skisse eller lignende, eller et hjelpedokument i saksbehandlingen.

Jusprofessoren forteller at unntaket i regelverket er der for at departementene skal kunne ha en «intern sfære», der informasjon kan holdes fortrolig, slik at man kan ha en fri intern diskusjon om saker.

Han sier også at unntaket gjelder hvis offentliggjøring «vil kunne forsinke arbeid, hemme saksforberedelsen og skape forventninger om et bestemt resultat».

Graver konkluderer med at offentlighetslovens §14, som gir unntak for interne dokumenter, ikke kan brukes til å nekte innsyn i innsidelistene.

Sindre Medalen fra Presseforbundet er enig med professoren.

– Dette er lister med faktaopplysninger. Det er ikke notater eller rapporter som skal danne grunnlag for videre arbeid. Det er dokumenter som er langt unna kjernen av det unntaket skal verne, sier Medalen.

Hans Petter Graver, jusprofessor ved Universitetet i Oslo.

Viktig for kontroll

Graver sier han er usikker på om han mener innsidelistene bør være offentlige når saksbehandlingen pågår. Det er ikke vanlig med offentlighet om navnene på hvilke statsansatte som deltar i behandlingen av en sak, forklarer han.

– Det kan utsette de ansatte for en eksponering som kan oppleves ubehagelig, og kan vel også øke faren for uønsket påvirkning og korrupsjon, sier Graver.

– En helt annen sak er når behandlingen er avsluttet. Da er det vanskelig å se hensyn mot at informasjonen er offentlig tilgjengelig. Offentlighet kan da også være viktig som ledd i kontrollen med at informasjon ikke har vært misbrukt, avslutter han.