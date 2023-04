Nyboligsalget falt 44 prosent i mars: - Aldri målt svakere

Salget av nye boliger falt med 44 prosent i mars, sammenlignet med mars i fjor.

NEDGANG: Det både selges og igangsettes bygging av stadig færre nybliger.

Saken oppdateres

Samtidig er igangsettingen ned 64 prosent i mars, sammenlignet med samme måned i fjor.

– Nå har vi en dramatisk nedgang i salg og igangsetting av nye boliger. Vi har ikke målt svakere første kvartal, siden vi startet med målinger i 1999, sier administrerende direktør Lars Jakob Hiim i Boligprodusentenes forening.

Tallene baserer seg på en analyser fra Prognosesenteret.

De beskriver situasjonen som «alvorlig», og sier at de store motorene i boligforsyningene i Akershus, Trøndelag, Hordaland og Oslo, stopper opp.

– Nå er det krise for næringen og landets boligforsyning. I de kommende kvartalene vil dette føre til lavere sysselsetting i næringen, sier Hiim.

– Gjelder hele landet

Han sier videre at det ikke er tegn til at dette skal snu umiddelbart. Tallene skal enda mer ned.

Salgstallene er så svake, at de kan sammenlignes med mars 2020, like etter at landet stenget for første gang under pandemien.

MÅ OPP: Boligprodusentene mener boligbygningsaktiviteten må heves.

– Dette er en nedgang vi ser i hele landet, og i alle segmenter, sier direktøren.

Slik er nøkkeltallene i Boligprodusentenes ferske statistikk:

Salg

Salget av nyboliger falt 44 prosent i mars sammenlignet med mars i fjor.

Solgte nye boliger i første kvartal er 3.499, 45 prosent under samme kvartal i fjor.

Salg av eneboliger er ned 36 prosent

Småhus er ned 38 prosent

Leiligheter er ned 50 prosent

Igangsetting

Igangsettingen av nye boliger i mars er 64 prosent under mars 2022.

Det ble igangsatt 2425 boenheter, det er 52 prosent under første kvartal 2022.

Igangsetting av eneboliger er ned 23 prosent

Småhus er ned 58 prosent

Leiligheter er ned 62 prosent

Kan føre til permitteringer

Selv om man ikke har tallgrunnlag til å sammenligne, tror Hiim man må tilbake til boligkrakket på 90-tallet for å finne en lignende situasjon.

– I Oslo er det etter alle praktiske formål stopp i byggeaktiviteten, sier han.

Hiim sier at utviklingen er så dramatisk, at det kan føre til at man ser oppsigelser og permitteringer.

– Det kan føre til at noen heller ser til bruktboligmarkedet. For vår del er dette en svært alvorlig utvikling, sier direktøren.

Mener Husbanken må styrkes

Boligprodusentene mener det er naturlig å se til renteøkningene og høye byggekostnader når man skal finne en diagnose for utviklingen.

Nå etterlyser de følgende tiltak for å redde situasjonen, og de mener Husbanken må styrkes.

Husbankens rammer til boligkvalitet må utvides vesentlig i revidert nasjonalbudsjett

Husbanken må få flere virkemidler, som:

- deleie-modeller for å avlaste boligkjøperes egenkapitalkrav

- risikoavlastninger for utbygger for å få igangsatt prosjekter

Etablere et samarbeid mellom stat, kommune, Husbank og utbyggere for å bygge boliger for flyktninger, eldre og utleie

Føre en finanspolitikk som demper rentepresset og får kontroll på inflasjonen

Kan forplante seg

Dette kommer etter at man allerede har hatt svak utvikling i nyboligsalget.

I januar hadde boligsalget falt 57 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

I desember raste salget av nye boliger med 50 prosent. Det gjorde 2022 er det svakeste året for nyboligsalg siden finanskrisen (2008–2009), med mindre enn 20.000 solgte boenheter.

Utviklingen vil forplante seg, og Hiim mener boligprisene vil påvirkes kraftig i de kommende årene.