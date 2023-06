Venter ekstreme kroneutslag: – Blir berg-og-dal-bane

Det kan bli full fres i kronekursen når Norges Bank bestemmer rentenivået på torsdag. En «normal» renteheving vil svekke kronen kraftig, ifølge valutastrateger.

Valutastrateg i Nordea, Dane Cekov

– Jeg er veldig spent, sier valutastrateg i Handelsbanken, Nils Kristian Knudsen.

Torsdag kommer Norges Bank med sin rentebeslutning. Det store spørsmålet denne gangen er om det blir en heving på 0,25 prosentpoeng eller et hopp på 0,5 prosentpoeng.

Økonomer og analytikere er delt og tror det kan tippe begge veier. Dersom renten kun heves med 0,25 prosentpoeng kan en euro igjen komme til å koste 12 kroner, ifølge valutastrateg i Nordea, Dane Cekov.

– Vent ekstremt høy volatilitet høy volatilitetStore svigninger/utslag. Det kommer til å bli en berg-og-dalbane, sier han.

Aktørene i valutamarkedet venter nemlig at Norges Bank drar til med en såkalt dobbel renteheving. dobbel renteheving.Det mest normale er å heve renten med en enkelheving på 0,25 prosentpoeng. En dobbelheving er på 0,5 prosentpoeng.

– Nå er det mellom 50 til 60 prosent sannsynlighet. Dersom ikke Norges Bank setter opp 50 punkter, vil de selvfølgelig bli skuffet, sier han.

Cekov forklarer at renteforventningene økte etter inflasjonstallene (prisveksten) for mai. Da kom prisveksten inn på 6,7 prosent. 0,4 prosentpoeng høyere enn forventningen på 6,3 prosent.

– Kronekursen har styrket seg på bakgrunn av det.

Målt mot euroen styrket den norske kronen seg mot euroen med rundt 50 øre til 11,5 kroner i tiden etter at prisveksten for mai ble kjent. Tirsdag svekker kronen seg noe til 11,66 for en euro.

Svak krone bidrar til høyre prisvekst

Det er mer attraktivt for markedsaktører å eie valuta i land med høye renter. Blant de 10 landene med mest valutahandel (G-10) er det kun Japan og Sveits som har lavere renter, ifølge Cekov.

– Dere venter altså en dobbel renteheving?

– Vi lener oss i den retningen. Konsekvensen av en heving på 0,25 er en svakere krone, høyere inflasjon lengre, og en høyre rentetopp. Svakere kronekurs og høyere inflasjon vil også bidra til høyere økonomisk aktivitet. Norges Bank vil dempe aktiviteten, sier han.

En svak krone gjør at det blir dyrere for norske bedrifter å importere varer fra utlandet. Det fører til at en del bedrifter skrur opp prisene for å motvirke de økte kostnadene. Cekov sier at en tredjedel av inflasjonen er importert.

– Handling må til

Valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken venter også at Norges Bank vil heve renten med 0,5 prosentpoeng. Det kan føre til en sterkere krone.

Valutastrateg i Handelsbanken, Nils Kristian Knudsen.

– Vi har en prognose hvor vi ser for oss 50 punkter. Når det kommer til reaksjonen hvis det blir utfallet så tror vi i utgangspunktet at det kan bidra til at kronen vil styrke seg litt.

Han mener Norges Bank må vise seg frem, og ta i bruk rentevåpenet for å styrke kronen og få ned inflasjonen.

– I dagens situasjon er det handling som må til gjennom renter. Ikke at du planlegger å sette den opp langt frem i tid, sier han.

Knudsen ser også for seg at kronekursen kan sprette tilbake til 12 kroner for en euro dersom det kun blir en enkeltheving.