Ber om økt rente for å stagge kronestup: – Norges Bank har ikke råd til å bli oppfattet som svak

Sjeføkonom Jan L. Andreassen frykter en skvis i lånemarkedene og ber Norges Bank holde renten i ro, men møter motstand fra økonomer som advarer mot å la kronen svekke seg videre.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Norges Banks beslutning om styringsrenten styringsrentenStyringsrenten i Norge er renten som bankene får på sine innskudd. Styringsrenten er også viktig for renten du og jeg betaler, og er det viktigste verktøyet Norges Bank har for å påvirke økonomien. kunngjøres på torsdag, etter at kollapsen i flere internasjonale banker har skapt usikkerhet om sentralbankenes renteplaner.

En rundspørring gjort av Bloomberg viser at alle de 16 spurte økonomene venter at Norges Bank vil sette renten opp med 0,25 prosentpoeng, fra 2,75 til 3 prosent.

Økonomene i E24s renteråd møtes før rentebeslutningen.

Renterådet I forkant av rentemøter gir E24s renteråd sin vurdering av norsk økonomi og sine tanker om hvor renten vil gå fremover.

Panelet består av sjefstrateg i SEB, Erica Dalstø, leder for allokering og globale renter i Storebrand Asset Management, Olav Chen, sjeføkonom i Eika, Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets og sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. Vis mer

– Jeg vil sterkt anbefale å unngå å heve renten, sier Jan L. Andreassen.

Sjeføkonomen som ofte går mot strømmen, sier situasjonen har blitt «mye vanskeligere for sentralbankene» etter at flere banker har gått over ende i USA og Europa.

Les på E24+ Gikk for fastrente i 2019 – sparer mange tusen i måneden

Han kaller kollapsen i den amerikanske nisjebanken Silicon Valley Bank «et tidsskille».

– Vi går inn i en tid hvor finansiering av nær sagt alle risikoprosjekter i verden blir dyrere.

– Det er vanskelig for bankene å hente egenkapital. Da tar de mer betalt for utlånene sine og vil helst ikke låne ut til risikofylte folk. De som trenger pengene får ikke tak i dem, sier han.

RENTEPRAT: Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken, Olav Chen fra Storebrand og Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen diskuterer renten.

Samtidig er inflasjonen her hjemme fortsatt høy, mens arbeidsledigheten er lav og den norske kronen har svekket seg kraftig. Det taler for økte renter.

– Økonomien har vært overraskende robust, arbeidsmarkedet er fortsatt stramt og både lønnsvekst og den svake kronen indikerer at inflasjonen vil være høyere i en lengre periode enn antatt, sier sjefstrateg Erica Dalstø i SEB.

– En høyere styringsrente må derfor til for å få inflasjonen tilbake på målet, mener hun.

Les også Kronen kan skape rente-hodepine: – Ganske stor ulempe

I markedet har rentene først steget mye og deretter falt kraftig siden Norges Bank la frem analyser og prognoser om økonomien og renter i desember.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken tror Norges Bank vil sette opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng og signalisere at rentetoppen blir på 3,5 prosent, opp fra 3 prosent i den forrige prognosen fra desember.

– Egentlig lå det an til en ganske markant oppjustering av renteutsiktene. Så demper uroen dette litt, sier han.

Mener kronefallet må stoppes

Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand, mener den svake kronen blir viktig for Norges Banks vurderinger.

Målt mot euroen har kronen svekket fra 10,35 til 11,35 siden Norges Bank satt opp renten sist i midten av desember. En dollar har gått fra 9,85 til 10,54.

Begge bevegelsene er uvanlig store på såpass kort tid.

Chen påpeker at svekkelsen i kronekursen vil øke den allerede høye prisveksten fordi importerte varer blir dyrere, med et tidsetterslep på rundt et halvt år.

– Det er noe Norges Bank er nødt til å adressere når kronen er så svak, sier han.

Høyere renter skal i teorien dempe aktiviteten i økonomien og stagge prisoppgangen. I teorien skal også høyere rente gi sterkere krone, men i det siste har ikke dette skjedd, og kronen er uvanlig svak.

Norge har hatt høyere rente enn flere land rundt oss. Nå har både euroområdet og Sverige tatt igjen forspranget, mens USA har hatt høyere rente en stund.

Det har bidratt til at den norske kronen har svekket seg, mener sjeføkonom Kjersti Haugland.

Les på E24+ Historisk svak krone: – Dårlig stemning og frykt vil vedvare

På toppen kommer uro i markedet og fall i oljeprisen i det siste, som også har en tendens til å gi svakere krone.

Haugland mener den svake kronen gjør at Norges Bank «ikke har råd» til å legge frem en renteprognose som viser at toppen er nådd nå.

– Jeg mener at de i alle fall må ha en rentetopp på 3,5 prosent, sier hun.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Hov sier seg enig.

– De grunnleggende poenget om valuta er at Norges Bank ikke har råd til å bli oppfattet som svak. Det er ikke noe mål for kronekursen, men nå har det vært enveis svekkelse vi har sett en stund.

– Hvis de nå er veldig forsiktige så risikerer du å få mer kronesvekkelse, sier han.

Før jul varslet næringslivet at et tydelig omslag var på vei. Men dystre forventninger har så langt ikke slått til, påpeker Haugland.

– Det store spørsmålet er om det bare lar vente på seg, og så skyller effektene inn med full styrke, eller er det sånn at norsk økonomi tåler en høyere rente enn det vi hadde trodd. Og jeg synes at det vi ser i boligmarkedet er en indikasjon på at vi tåler det bedre.

– Og da kan rentenivået flyttes høyere opp. Det tror kommer til å bli gjort. Og så er det selvfølgelig avhengig av den videre utviklingen i den finansielle uroen, sier hun.