Oljefondet kjøper eiendom for 4,4 mrd. i Berlin og Paris

Norges Bank Investment Management kjøper kontor- og handelseiendommer i de to hovedstedene sammen med Swiss Life Group.

Eiendommen «VoltAir» i Berlin er en av de to som nå kjøpes av Oljefondet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Oljefondets forvalter Norges Bank Investment Management har inngått en avtale om å kjøpe en andel på 65 prosent av to eiendommer i Berlin og Paris.

Begge kjøpene skjer i samarbeid med Swiss Life Group.

I Berlin kjøper partnerne eiendommen Voltairstrasse 8–10 for 457 millioner euro (4,5 mrd. kroner). Oljefondets andel i dette er 297 millioner euro, tilsvarende rundt tre milliarder kroner.

Eiendommen på 30.000 kvadratmeter kalles «VoltAir», og omtales av Swiss Life som et «visjonært bygg». Bygget består 90 prosent av kontorer, mens handel preger de resterende ti prosentene.

Transaksjonen skal være den største i det tyske markedet i år, ifølge Swiss Life. Selgeren av bygget er ABG Real Estate.

I Paris er det eiendommen 86 boulevard Haussmann som kjøpes av partnerskapet. Eiendommen kjøpes for 217 millioner euro (2,1 mrd. kroner), hvorav Oljefondets andel er på 141 millioner, tilsvarende 1,4 milliarder kroner.

Eiendommen er lokalisert i det sentrale forretningsdistriktet i Paris. Bygget er på 11.000 kvadratmeter, og er utelukkende laget for kontorer. Bygget har vært fullt utleid siden 2002. Eiendommen selges av Swiss Life Assurance et Patrimoine, Swiss Life Prevoyance et Santé og Swiss Life Assurances de Biens.

Det er Swiss Life Asset Managers som vil ta seg av forvaltningen av de to byggene.

– Vi er svært fornøyd med å kunne gå sammen med en så erfaren og finansielt sterk institusjonell investor, med en langsiktig investeringshorisont, sier investeringsdirektør Stefan Mänchler i Swiss Life Managers i en pressemelding.