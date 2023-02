Ivar Tollefsens datter Ninja Tollefsen har flyttet til Sveits

Eiendomsmilliardærens datter slår følge med flere andre milliardærarvinger.

FLYTTET: Ninja Tollefsen, her sammen med far Ivar, har meldt flytting.

Ifølge eiendomsregisteret meldte Ninja Tollefsen (37) flytting til Lugano i desember.

Far Ivar er investor og kontrollerer blant annet utleieselskapet Heimstaden.

Les også Hvorfor flytter Røkke & Co?

Les også Eksodus, veien ut av fedrelandet

Ninja Tollefsen er utdannet jurist og eier aksjeselskapet Tivolino AS.

Det var DN som først omtalte saken.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Ninja Tollefsen, men hun har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

I 2019 hadde hun en formue på 14 millioner kroner, ifølge skattelistene. I 2020 og 2021 har formuen sunket til 0, men hun hadde i 2021 en registrert inntekt på 5,9 millioner kroner.

LUGANO: Sveits befolkes av stadig flere bemidlede nordmenn.

Blant Norges rikeste

Ivar Erik Tollefsen er registrert på 5. plass på Kapitals liste over Norges 400 rikeste personer. Bladet har beregnet formuen hans til over 50 milliarder kroner i 2022.

Heimstaden eier rundt 154.000 boliger på tvers av ni land i Europa. Samlet sett har disse en verdi på rundt 337 milliarder svenske kroner.

Les også Regnskapsfører ikke tomteinntektene – får pengene rett på privat konto

Les også Milliardsmell for Heimstaden

RIKINGTOPPEN: Ivar Tollefsen er blant Norges aller rikeste.

Helge Krogsbøl tok over som sjef i selskapet etter Patrik Hall 1. januar 2023. Sammen med fremleggelsen av tall for tredje kvartal i fjor kom det frem at Hall går av som toppsjef etter over 20 år i stillingen.

Selverklært sosialist

Tollefsens investeringsselskap Fredensborg (som kontrollerer Heimstaden) satt i 2019 på eiendommer for 76 milliarder kroner – nesten like mye som Statsbygg.

Samtidig er Tollefsen selverklært sosialist. Fredensborg skriver på sine nettsider at de jobber for «et trygt, inkluderende, likeverdig og forskjellsreduserende samfunn, frikoblet fra om det lønner seg omdømmemessig eller økonomisk».

E24 har tidligere fortalt hvordan Tollefsen eier en rekke festetomter, men flytter eierskapet slik at han får leieinntektene inn på privat konto.

Nylig ble det kjent at Heimstaden tapte 4,7 milliarder svenske kroner i årets siste kvartal, ifølge selskapets årsrapport.