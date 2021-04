Nav: 2.100 færre arbeidssøkere i april

202.600 personer er helt eller delvis ledige og arbeidssøkere hos Nav.

113.300 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av april, som utgjør 4 prosent av arbeidsstyrken, viser nye tall fra Nav. Det er 6.300 færre enn Nav meldte for ti dager siden.

Nav skriver at antallet arbeidssøkere har falt eller holdt seg uendret i alle fylker den siste måneden, justert for normale sesongvariasjoner.

– De siste ukene har det blitt lettet på både nasjonale og regionale smitteverntiltak, og det har ført til en nedgang i antallet arbeidssøkere registrert hos NAV, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i pressemeldingen.

Til sammen var det 202.600 registrerte som helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, og 2.100 færre arbeidssøkere enn i mars, skriver Nav.

Mener tallene må ses i sammenheng med gjenåpning

39.000 av de helt ledige er permitterte, for de delvis ledige er det 38.300 som er permitterte. De permitterte utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken, opplyser Nav.

Denne uken kunne flere kommuner i Viken åpne blant annet kjøpesentre og varehus igjen, etter at det ble stengt i mars. Det er den gruppen arbeidere, altså de med bakgrunn fra butikk- og salgsarbeid, at antallet arbeidssøkere har falt mest, ifølge Nav.

– Nedgangen innen butikk og salgsarbeid må ses i sammenheng med at man har kunnet åpne opp igjen butikker og kjøpesentre i flere kommuner den siste tiden, sier Holte i pressemeldingen.

Fra 26 april var det kun fire kommuner i Viken som hadde tiltaksnivå A, skrev VG. Nav skriver at det var i det fylket at antallet arbeidssøkere falt mest, og det skyldes færre delvis ledige. Antallet helt ledige falt mest i Vestfold og Telemark, hvor det samtidig har blitt flere delvis ledige, ifølge Nav.

Byrådet i Oslo åpnet ikke butikker denne uken. Da byrådsleder Raymond Johansen la frem gjenåpningsplanen for hovedstaden sa han at det skjer i trinn to.

Nav opplyser at andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken var størst i Oslo, med 6,2 prosent.

