Regjeringen skroter arbeidsgiverperiode to

Regjeringen dropper eget forslag om arbeidsgiverperiode to i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Vis mer byoutline Lise Åserud / NTB

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier til Dagens Næringsliv, som først omtalte saken, at de fjerner hele ordningen. Det betyr at arbeidsgiver kan fortsette å permittere uten ny lønnsplikt etter 30 uker.

Som følge av coronakrisen og endringer i permitteringsregelverket, ønsket regjeringen å innføre en arbeidsgiverperiode to for arbeidsgivere som over lengre tid har permittert sine ansatte.

NHO advarte

Fra 1. juni i år skulle arbeidsgivere pålegges å betale lønn i fem dager til ansatte som hadde vært permittert 30 uker. I disse fem dagene opphørte dagpenger fra Nav.

Etter dette kunne arbeidsgiver fortsette permitteringen, og dagpengene ville starte opp igjen.

NHO advarte mot å innføre en arbeidsgiverperiode to i vår, fordi de fryktet det kunne utløse et ras av oppsigelser.

– Dette var veldig gode nyheter fra regjeringen til de bedriftene som fortsatt er hardt rammet av coronakrisen, sier NHOs arbeidslivsdirektør Nina Melsom til E24 søndag.

Hun mener det er viktig at bedriftene som har sett seg nødt til å permittere mange ansatte ikke går over ende nå, men kan stå klare til å ta folk tilbake i jobb så snart det er mulig.

– Dette kan holde bedriftene flytende til smittesituasjonen tillater at samfunnet åpner, folk kan komme på jobb, og oppsvinget tar fart, sier Melsom.

Ekstrakostnad

Regjeringen skriver på sine nettsider at arbeidsgiverperiode to ville gitt bedriftene et stoppunkt for å vurdere å ta tilbake permitterte tidligere eller vurdere oppsigelse, men at dette har likevel mindre betydning i en situasjon der mange arbeidsgivere ennå ikke har arbeid å tilby.

– Å droppe dette stoppunktet er riktig gitt situasjonen vi står i. En ny periode med lønnsplikt nå ville ikke vært et insentiv til å hente permitterte tilbake til jobb, men en ekstrakostnad for allerede hardt pressede bedrifter, sier Røe Isaksen i en pressemelding.

